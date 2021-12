Fui muy afortunado de jugar en Pumas y Atlas: Bruno Marioni

Previo a la semifinal de la Liga BBVA MX entre el Atlas y Pumas , el ex futbolista argentino, Bruno Marioni, habló sobre el cerrado duelo entre rojinegros y auriazules que definirán al finalista del torneo Grita México Apertura 2021 BBVA.

Serie equilibrada

Historias de La Liga: Bruno Marioni

“Indudablemente, Atlas vs Pumas es una serie muy equilibrada con dos propuestas diferentes, en el caso de Pumas llega teniendo mucha contundencia, consiguiendo muy buenos resultados en los últimos partidos, llega con una fortaleza anímica muy grande y después Atlas qué ha tenido una solidez durante todo el torneo, ha sido el equipo que menos goles ha recibido y tiene la ventaja de con dos empates poder acceder a la final”, comentó el “Barullo” en entrevista para Azteca Deportes.

Su paso por Pumas

El ahora director técnico recordó su paso por ambas escuadras en las que se convirtió en ídolo y curiosamente en su debut el futbol mexicano le anotó gol a los rojinegros con la camiseta del cuadro universitario.

“Uno nunca se iba a imaginar que mi primer gol lo meto aquí en México frente al Atlas y lo que pasaría en mi carrera deportiva después tanto con Pumas como con Atlas, me siento un privilegiado, yo creo que muchas veces el reconocimiento que he logrado tener de las aficiones tiene que ver con eso siempre, vieron que me entregue al máximo y defendía al máximo las dos playeras”.

Campeón y goleador

Bruno Marioni fue campeón de goleo con los Pumas y en Atlas se convirtió en el máximo artillero durante su paso en la liga y en la Copa Libertadores y le manda un mensaje a los actuales jugadores tanto de los Zorros como de los “felinos”.

Azael Rodriguez/Getty Images MONTERREY, MEXICO - APRIL 06: Bruno Marioni, coach of Pumas, looks on prior the 23th round match between Tigres UANL and Pumas UNAM as part of the Torneo Clausura 2019 Liga MX at Universitario Stadium on April 06, 2019 in Monterrey, Mexico. (Photo by Azael Rodriguez/Getty Images)

“En definitiva el aficionado quiere que sus jugadores se entreguen al máximo, que aunque se pierde, se sienten identificados los aficionados con el jugador y quieren que den todo en la cancha, que dejen en el alma en cada balón”.

Puma vs Atlas lo vives junto a Azteca

Pumas recibe a Atlas en la ida de las semifinales este jueves en el Olímpico Universitario y el próximo domingo la vuelta en el Estadio Jalisco a las 18:45 horas