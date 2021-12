Andrés Lillini: “Debemos tener los pies en la tierra”

Pumas enfrenta este jueves a los Rojinegros del Atlas en la Semifinal de Ida en el Estadio Olímpico Universitario. El conjunto universitario está que no cree en nadie, sin embargo el entrenador auriazul, Andrés Lillini, es consciente de que aún no han ganado nada y deben mantener los pies sobre la tierra.

“Hay mucha ilusión, sabiendo de que hemos ido paso a paso, logrando cosas, pero las más importantes son las que vamos a jugar, ante todos los pies sobre la tierra, se disfruta venir a entrenar, estar compitiendo, estar con el deseo de jugar una nueva final pero sabiendo de que no hemos logrado nada entonces los pies sobre la tierra”, aseguró Andrés Lillini en exclusiva para Azteca Deportes .

Lillini opta por el camino de la cautela

Además el entrenador universitario sabe que enfrentar a “La Academia” en esta fase no será tarea fácil, para él, no existen favoritos en estas instancias (Liguilla), pero confía que en Pumas pueda sacar ventaja en Ciudad Universitaria.

“En una semifinal no creo que haya favoritismo, yo creo que las situaciones se dividen de igual a igual, es claro que nosotros tenemos que hacer valer la localía por la gente. Este es el jugador que siempre tenemos demás, como el otro día en el Azteca, y eso lo tenemos que aprovechar, no volvernos locos por querernos llevarnos al equipo rival por delante desde el primer minuto porque son 180 minutos, tenemos que ser pensante, nosotros hemos definido muchos partidos en el último tercio del juego, entonces hacer lo que nosotros Aprovechar lo que sabemos hacer, y hacer valer la localidad, y esto tiene que ser muy bueno y determinante, y que nos primeros 90 minutos podemos pegar primero sería muy bueno”, agregó.

Finalmente Andrés Lillini fue contundente y aseguró que el equipo tiene que ir paso a paso para conseguir el objetivo final- que es el campeonato- y ve fundamental no car en excesos de confianza.

“Yo creo como los otros cuatro equipos que estamos jugando este fase, lo deseamos, vivimos con ese sueño y tenemos esa ilusión (Campeonato), claro que sí, claro que la tenemos viva, no hay otro sentimiento que uno no quiere alzar la copa, porque lo que pasó aquí adentro en los momentos feos sólo me solamente nosotros lo sabemos, Ese fuego que uno tiene adentro por este deporte, por esta profesión, se corona siempre con eso, con la copa, visualizando soñando y viviendo con eso, pero bueno nos toca estar cerca pero también estamos lejos”.