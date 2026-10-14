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Cruz Azul tiene una solución frente a sus ojos: el jugador que produce un gol cada 21 minutos

Andrés Montaño suma un gol y dos asistencias en 62 minutos con Cruz Azul. Sus números abren el debate sobre la titularidad antes de jugar con Juárez

Liga BBVA MX Apertura 2026 Cruz Azul vs Atlante, Andrés Montaño, mediocampista de Cruz Azul.
Liga BBVA MX Apertura 2026 Cruz Azul vs Atlante, Andrés Montaño, mediocampista de Cruz Azul.|Brandon/MEXSPORT

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Andrés Montaño registra un gol y dos asistencias en apenas 62 minutos disputados durante sus últimos tres partidos con Cruz Azul. El mediocampista ha participado directamente en una anotación cada 20.7 minutos, una productividad que abre el debate sobre su posible titularidad frente a FC Juárez en la Jornada 12 del Apertura 2026.

El futbolista ha conseguido esos números ingresando desde la banca contra Santos Laguna, Toluca y Pumas, tres encuentros en los que su participación resultó importante para generar oportunidades ofensivas.

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Su rendimiento adquiere mayor relevancia porque Cruz Azul ha tenido dificultades para mantener la regularidad y generar peligro cuando algunos de sus principales futbolistas no están disponibles.

¿Cómo consiguió Andrés Montaño un gol y dos asistencias en 62 minutos?

Su primera contribución llegó el 7 de septiembre contra Santos Laguna. Montaño ingesó cerca del final y aprovechó un despeje deficiente del portero Carlos Acevedo para enviar un centro que terminó en gol de José Paradela.

Posteriormente, frente a Toluca, entró al minuto 76 y asistió a Gabriel Fernández con un servicio preciso que permitió conseguir el empate en los instantes finales.

Su actuación más reciente fue contra Pumas, el domingo 11 de octubre. Montaño ingresó para disputar la segunda mitad y marcó al minuto 64 después de aprovechar un rebote en el travesaño.

El mediocampista también estuvo cerca de anotar con un cabezazo que terminó golpeando uno de los postes.

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¿Por qué Joel Huiqui podría darle la titularidad a Montaño contra Juárez?

La principal razón es su capacidad para generar oportunidades y participar cerca del área rival.

Las ausencias de José Paradela y Rodolfo Rotondi han reducido las alternativas ofensivas del equipo, mientras que Montaño ha demostrado que puede cambiar el desarrollo de un encuentro incluso sin disputar demasiados minutos.

Además, su presencia permitiría a Huiqui modificar el funcionamiento del mediocampo sin depender exclusivamente de Carlos Rodríguez o Agustín Palavecino.

Sin embargo, existe una diferencia entre rendir como suplente y sostener ese nivel durante un partido completo, y eso es justo lo que Huiqui deberá analizar antes de tomar una decisión respecto al partido del próximo sábado en el Estadio Banorte.

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