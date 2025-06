¿Llega Ramsey? FIFA levanta castigo a Pumas para inscribir jugadores

De cara al Torneo Apertura 2025, Pumas no ha anunciado nuevos refuerzos para encarar la nueva campaña. Y es que en semanas anteriores, el Club Universidad Nacional se encontraba en la lista negra de la FIFA, un documento en el que el equipo de la UNAM estaba señalado y por lo mismo, la escuadra del Pedregal no podía inscribir jugadores para el siguiente certamen, no obstante, este jueves 12 de junio, el conjunto auriazul ya no está en la Lista de Prohibiciones de Registro.

Rumbo al Apertura 2025, campaña que inicia el 11 de julio, mucho se ha hablado sobre los refuerzos de Pumas, pues entre los nombres que se han manejado se encuentra el de un jugador de talla internacional, una leyenda del Arsenal que llegaría a Ciudad Universitaria con 35 años de edad para empezar una nueva aventura en su carrera. Se trata de Aaron Ramsey, el capitán de la Selección de Gales ya no forma parte de Cardiff City, equipo que hizo oficial su salida este jueves 12 de junio y a espera de que Universidad Nacional lo haga oficial, sería la primera incorporación del cuadro dirigido por Efraín Juárez.

Bajas de Pumas para el Apertura 2025

El equipo del Pedregal ya realiza trabajos de pretemporada en Cancún y ahora, únicamente se encuentran a la espera de refuerzos para preparar de la mejor forma el siguiente certamen, pues hicieron el viaje con la ausencia de Leo Suárez, Robert Ergas y Rogelio Funes Mori, quienes apuntan a unirse a las bajas de Lisandro Magallán, Alí Ávila, Ricardo Galindo y Michell Rodríguez.

Con el Torneo Apertura 2025 en puerta, Pumas alista todo para su debut el sábado 12 de julio cuando visiten a Santos Laguna en la Jornada 1.

