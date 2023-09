Andy Murray le dedica victoria en la Copa Davis a su abuela fallecida

Enorme victoria la de Andy Murray el viernes en la Copa Davis. El tenista de 36 años venció por parciales de 6-7 (7), 6-4 y 6-4 al suizo Leandro Riedi en un enfrentamiento que el Reino Unido ganó 2-1 contra los helvéticos. Al finalizar el largo partido en Manchester, Murray reveló que se había perdido el funeral de su abuela paterna por cumplir el compromiso con su país.

El tenista tres veces campeón de Grand Slam dijo que no platicó el tema con el capitán británico Leon Smith previo a su victoria. Más tarde, Stan Wawrinka se encargó de nivelar el cara a cara al sobreponerse a Cameron Norrie en dos sets. Los de la isla finalmente se impusieron en el dobles y comandan el Grupo B.

“Hoy es un día duro para mí. Es el funeral de mi abuela”, dijo el veterano con voz entrecortada y ante los unos aplausos. “Me disculpo con mi familia por no poder estar allí. Abuela, esto es para ti”. Más tarde reveló la conversación que tuvo con su padre. “Hablé con mi papá y me dijo: ‘A ella le gustaría que jugaras’. Sólo me dijo ‘asegúrate de ganar’, así que lo hice”.

El triunfo se suma al impresionante récord de 33 ganados y tres perdidos en singles que presume Murray a lo largo de su carrera en Copa Davis. Los británicos están muy cerca de asegurar su puesto en el Final 8 del prestigioso torneo, a jugarse en Málaga durante el mes de noviembre.

Murray comenzó dominando a Riedi en el primer parcial pero su ventaja de 5-2 fue evaporada por el actual número 152 del ranking, quien salvó cuatro puntos de set camino a llevarse la primera manga. Sin embargo, Andy apeló a su experiencia para hacerse con el punto que puso al frente a los ingleses.

Novak Djokovic pone a Serbia en el Final 8 de la Copa Davis

Hay hombres que se dedican a hacer historia con la misma frecuencia con que respiran, uno de ellos es Novak Djokovic. Con su victoria el viernes ante Alejandro Davidovich Fokina (6-3 y 6-4), Nole puso a Serbia en el Final 8 y de paso eliminó a los españoles. Acumula 20 victorias consecutivas en los singles de la Copa Davis, apenas la quinta raqueta en conseguir dicha hazaña.

