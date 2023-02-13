Andy Reid no duda que Mahomes será uno de los mejores en la historia

Andy Reid, head coach de los campeones Kansas City Chiefs, afirmó que Patrick Mahomes, su quarterback, lo hace un mejor entrenador.

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"Los grandes quarterbacks hacen que todos los que lo rodean sean mejores, incluido el entrenador en jefe y eso es Patrick Mahomes, sin duda el MVP", reconoció Andy Reid al final del triunfo de su equipo sobre los Philadelphia Eagles en el Super Bowl LVII disputado en el State Farm Stadium.

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El coach de Kansas City no reparó en elogios hacia su mariscal de campo Mahomes, quien fue designado Jugador Más Valioso (MVP) del duelo por el título de la NFL gracias a que encaminó la remontada de 10 puntos del equipo con tres pases de anotación, a pesar de que tenía una lesión en el tobillo que le provocó mucho dolor.

"Le dije simplemente que lo amo y que estoy orgulloso de él por liderar el camino hasta aquí, porque fue un largo recorrido desde la temporada baja, la pretemporada. Él trabajó con mucha humildad y muy duro, tiene mi admiración y respeto", afirmó Reid.

Patrick Mahomes me ha hecho un mejor coach: Andy Reid

El coach, quien está con los Chiefs desde el 2013, puntualizó la capacidad que tiene su quarterback para mantener una línea ascendente cada temporada, algo que lo llevó esta campaña a ser designado Jugador Más Valioso, algo que también logró en el juego por el título de la NFL.

"Es alguien que se esfuerza por encima de sus calificaciones; sólo quiere ser el mejor. No tengo duda de que será uno de los mejores jugadores de todos los tiempos", apuntó.

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Reid, quien antes de entrenar a los Chiefs dirigió a los Eagles entre 1999 y 2012, y sumó su segundo triunfo en el juego por el trofeo Vince Lombardi con Kansas City, subrayó que a sus 64 años no piensa en el retiro.

"Me miro en el espejo y creo que soy un viejo impulsado con el corazón de estos jóvenes, lo que sea que venga voy a seguir aquí un tiempo más, no tengo pensado otra cosa", finalizó Andy Reid.