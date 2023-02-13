El mensaje de Travis Kelce para Eagles tras ganar el Super Bowl LVII

Tras ganar el Super Bowl LVII contra los Philadelphia Eagles, el ala cerrada de Kansas City, Travis Kelce, asegura que siempre tuvo toda la confianza del mundo en su mariscal de campo, Patrick Mahomes, quien fue nombrado como el MVP del partido.

"No fue fácil ver a Mahomes tocado en el tobillo, pero tenía toda la confianza del mundo que lo daría todo para estar en ese campo con nosotros", dijo Kelce en las entrevistas a pie de campo al acabar el Super Bowl, el cual conquistaron por marcador de 38-35 ante los Eagles en el State Farm Stadium de Arizona.

Mahomes sufrió una peligrosa torsión en el tobillo derecho al acabar el segundo cuarto y regresó al banquillo dando claras señales de dolor, pero logró volver al terreno de juego y llevó a los Chiefs hacia su segundo título en cuatro años.

"MVPat", le definió Kelce, con juego de palabras entre el nombre de Mahomes, Patrick, y el premio al 'Jugados Más Valioso del Año’.

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Las palabras de Travis Kelce hacia los Eagles

Travis Kelce destacó los méritos del técnico Andy Reid por ayudarle a sacar su mejor versión y también honró a los Eagles, que se rindieron tras una actuación de gran compromiso.

"Ese equipo no se debe sentir avergonzado, deberían tener mucho orgullo por cómo han jugado todo el año, en particular esta noche", afirmó.

Fue una noche histórica para la NFL y para la familia de los Kelce, pues por primera vez dos hermanos, Travis y Jason, se midieron en un Super Bowl.

"Sabíamos que uno de los dos se sentiría triste al final, pero no puedo estar más feliz por nuestra familia. La gente se dio cuenta de la unidad de nuestra familia", aseguró.

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