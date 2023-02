Patrick Mahomes asegura que no ha marcado una dinastía en la NFL

Luego de conquistar el Super Bowl LVII y haber sido nombrado como MVL del partido entre Kansas City y Philadelphia, el mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, asegura que el equipo comandado por Andy Reid no ha firmado un dominio en la NFL.

“Dije que no iba a existir nada que me detuviera, estoy agradecido con mis compañeros porque somos campeones. Todavía no somos una dinastía porque no hemos terminado. No voy a decir dinastía todavía”, dijo Mahomes tras la victoria de su equipo por marcador de 38-35 ante los Eagles en el Super Bowl disputado en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

Mahomes fue protagonista del triunfo de Kansas City al lanzar 183 yardas para tres touchdown y se sobrepuso a recaer de una lesión en el tobillo derecho en el tramo final del segundo cuarto que pudo acabar con su partido.

“No hay nada que me pueda apartar del terreno de juego. En los vestuarios nos motivamos y ahora somos campeones del Super Bowl. ¡Vamos!”, agregó el quarterback de los Chiefs.

Te puede interesar: ¿Dónde y cuándo se jugará el Super Bowl LVIII de la NFL?

Patrick Mahomes iguala a históricos de la NFL

Por otra parte, el MVP del compromiso no quiso dejar de reconocer el trabajo del entrenador, Andy Reid, y del ala cerrada Travis Kelce, además de su equipo defensivo por hacer posible la gran remontada, tras ir perdiendo 14-24 al descanso.

Fue la segunda vez que Mahomes consigue el nombramiento de MVP del juego por el campeonato de la NFL. La primera vez fue en el Super Bowl LIV, en el que Chiefs vencieron a los 49ers de San Francisco.

Con el par de premios de Jugador Más Valioso en el juego por el título de la NFL, Mahomes igualó a históricos como Terry Bradshaw, Eli Manning y Bart Starr, quienes lograron esa misma cantidad de designaciones.

Con información de EFE

Te puede interesar: Galería: Así fue el Medio Tiempo de Rihanna en el Super Bowl LVII