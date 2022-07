Andy Ruiz volvería a entrenar con Canelo Álvarez y Eddy Reynoso

Pese a que hace un tiempo dejó a ‘Canelo Team’, Andy Ruiz ha revelado que está abierto a volver a entrenar con Eddy Reynoso y su equipo, pues reconoce que salió en buenos términos con ellos y Saúl Álvarez, por lo que no cierra la puerta a esa posibilidad.

Hoy en día Andy Ruiz entrena junto a Alfredo Osuna, en miras a su próxima pelea ante Luis Ortiz, pero tuvo buenos pasajes estando con ‘Canelo Team’, por lo que revela que en un futuro podría estar de regreso en el equipo.

Te recomendamos: Golpes de Andy Ruiz obliga a su entrenador a usar pomada para el dolor

Canelo afirma que buscará a Bivol después de enfrentar a Golovkin

Andy Ruiz podría volver al ‘Canelo Team’

Hablando para medios de comunicación en su nuevo gimnasio, Andy Ruiz confesó que le tiene un gran cariño a los miembros de su exequipo, además de que nunca le faltaron al respeto o le hicieron algo malo, por lo que sí volvería a entrenar con ellos.

“Nunca me faltaron al respeto ni nada por el estilo. Tengo mucho cariño por Eddy Reynoso y Canelo Álvarez. El gimnasio es muy bueno y no significa que no vaya a volver nunca, tengo mucho cariño por todos los que trabajan ahí. Podría darse en un futuro”, confesó el ‘Destroyer’.

Además de esto, el pugilista mexicano le lanzó un dardo a Ryan García, por todos los comentarios que ha hecho tras su salida de ‘Canelo Team’, asegurando que él jamás los criticaría ni haría ese tipo de declaraciones.

“Sé que hay gente como Ryan que les gusta hablar mucha mi*rda a veces, pero yo no soy así. Incluso no habló así ni de la gente contra la que no peleo. Yo estoy enfocado en mí. Siento que algunos viven en su pequeño mundo”, sentenció.

Te recomendamos: Mayweather respalda a Canelo Álvarez y lanza ataque a Ryan García

Andy Ruiz se medirá a Luis Ortiz el próximo 4 de septiembre, en busca de volver a un sitio protagónico dentro del boxeo, por lo que ya veremos cómo le va al ‘Destroyer’ y si después de este tiro podría unirse a ‘Canelo Team’.