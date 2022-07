Mayweather respalda a Canelo Álvarez y lanza ataque a Ryan García

Pese a que en su momento tuvieron una rivalidad deportiva muy intensa, hoy Floyd Mayweather ha sorprendido a los fanáticos del boxeo, pues defendió a Saúl Álvarez de los ataques de Ryan García y le dedicó unas palabras al exmiembro del ‘Canelo Team’.

Ryan García arremetió contra Canelo Álvarez desde hace unos días, pues luego de que comentó que Gennady Golovkin derrotaría a Saúl, provocó que el campeón mexicano respondiera, pero ahora Mayweather lo ha puesto ‘en su lugar’.

Canelo afirma que buscará a Bivol después de enfrentar a Golovkin

Mayweather lanza ataque a Ryan García

Hablando con el medio ‘Fighthype’, Floyd Mayweather comentó que Ryan García debería de mostrar más respeto a Saúl Álvarez, pues cuando entrenaba con ‘Canelo Team’ siempre mostró una buena actitud, pero una vez que dejó al equipo, se la ha pasado criticándolo.

“Ves a Ryan García y no entiendes qué le pasa; primero está elogiando a Canelo, quiere aprender de él y está en el campo de entrenamiento de Saúl, pero ahora todo es odio”, dijo Floyd Mayweather.

El boxeador norteamericano, que hoy en día se encuentra retirado del profesionalismo, confesó que Ryan García no tiene los méritos para hablar mal de Canelo Álvarez, pues su recorrido en el boxeo no se acerca en nada a lo que ha hecho Saúl.

“No me gusta, no me gusta. Que logre lo que Canelo ha logrado, luego que hable mal de él. Todos debemos permanecer en nuestro propio carril. Ahora no puede decir ese tipo de cosas, porque no tiene cómo respaldarlo”, sentenció el ‘Money’.

Canelo Álvarez se medirá a Gennady Golovkin el próximo 17 de septiembre por tercera ocasión; Ryan García se medirá el 16 de julio ante Javier Fortuna, tiro que promete muchas emociones; Floyd Mayweather, por su parte, se encuentra retirado, pero en ocasiones hace algunas peleas de exhibición.