Andy Ruiz se defiende de las críticas y burlas por su físico

Andy Ruiz, quien en su momento fue el primer mexicano en ser campeón mundial de peso pesado, se está preparando para su pelea ante Luis Ortiz de septiembre próximo, pero previo a ello se defendió de una serie de críticas, pues hay quien se burla de su estado físico.

El ‘Destroyer’ busca estar enfocado al 100% en su pelea ante ‘King Kong’ y no hacer caso a las críticas, por ello dejó en claro que los ataques no lo afectan, sino que lo motivan, pues así siempre da un extra en los entrenamientos.

Canelo afirma que buscará a Bivol después de enfrentar a Golovkin

Andy Ruiz se defiende de las críticas por su físico

En entrevista con ‘ESPN’, Andy Ruiz dejó en claro que el boxeo, y más en su categoría, ‘no hay un concurso de físicos’, pues para él su prioridad son elementos como la fuerza, velocidad y agilidad, calificándose como un ‘campeón gordito’.

“Yo necesito tener ese peso para tener el ‘power’. Yo quiero estar fuerte y así es como vamos a estar. Mi papá me dice que diosito me hizo un campeón gordito y así es como soy. Yo cargo el peso bien. Esto no es un concurso de cuerpos”, mencionó el mexicano.

Aunado a esto, Andy Ruiz acepta que hubo un tiempo en el que no se enfocó como debía en los entrenamientos, pero eso ha cambiado, pues hoy en día tiene mentalidad ganadora y así lo va a demostrar ante Luis Ortiz.

“Todos los que no me apoyan, me motivan. Ellos no son los que están arriba del ring recibiendo los golpes. Hubo momentos en que era verdad, no estaba enfocado en las peleas como tenía que estar, pero ahora tengo mi gimnasio y estoy más motivado”, sentenció.

La pelea entre el ‘Destroyer’ y Luis Ortiz tendrá lugar el próximo 4 de septiembre, día en que buscará dar un golpe de autoridad y tratar de ganarse una nueva oportunidad por un título mundial.