¡De MIEDO! Ángel Correa se encuentra frente a frente con un OSO en Monterrey (VIDEO)

Ángel Correa tuvo un encuentro inesperado en Monterrey. El jugador de los Tigres, quien fue el refuerzo bomba del cuadro de la UANL para la presente campaña, estuvo frente a frente con un oso fuera de su domicilio.

En el video, se observa al Campeón del Mundo en Qatar 2022 retrocediendo mientras el animal avanza por la calle.

Y es que el encuentro con osos es recurrente en Nuevo León, pues Maximiliano Meza y el exetrenador de ‘Rayados’, Martín Demichelis, también pasaron por algo similar.

Ángel Correa se topó de frente con un osos negro.



Afortunadamente el hecho no pasó a mayores y quedó en anécdota



Desde su llegada a Tigres, Ángel Correa ha disputado 14 partidos bajo las instrucciones de Guido Pizarro, mismos en los que ha podido marcar 9 goles y una asistencia.

TV Azteca transmitirá Tigres vs Cruz Azul

Luego de la Jornada 11, el equipo de la UANL se ubica en el quinto puesto de la tabla general con 22 puntos, resultado de seis victorias, cuatro empates y una derrota.

En la Fecha 12, la escuadra comandada por Guido Pizarro recibe a Cruz Azul en el Estadio Universitario, partido a jugarse este sábado 4 de octubre a las 19:00 horas, tiempo de la CDMX. El compromiso de los Tigres lo vas a poder disfrutar EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

