¿Se va del club? Estas son TODAS las finales perdidas que Ángel Villacampa tiene con América Femenil

La Liga BBVA MX Femenil concluyó con un nuevo campeonato de Tigres Femenil, quien vino de atrás para derrotar al Club América y sumar, con ello, siete títulos en su historia. En ese sentido, no está de más conocer todas las finales que el cuadro azulcrema, de la mano de Ángel Villacampa, ha perdido hasta ahora.

Si bien América es una constante invitada a la ronda final de la Liga BBVA MX Femenil, la realidad es que también es un cuadro en esencia “perdedor” si sumamos las cinco finales que ha perdido de la mano de su técnico, el cual ha recibido muchas críticas por esta situación.

¿Cuántas finales ha perdido el América Femenil con Ángel Villacampa?

Ángel Villacampa llegó al América Femenil en el año 2022, por lo que cosecha siete torneos cortos en la Liga BBVA MX Femenil. Un punto a su favor es que, en estos, ha llegado a la escuadra azulcrema a seis finales, mismas que, sin embargo, ha caído en cinco de ellas.

De estas cinco finales perdidas, destacan las tres que Tigres le arrebató, lo cual habla de la increíble rivalidad que existe entre ambas escuadras. Una final perdida más se llevó a cabo ante Rayadas de Monterrey, mientras que la última fue frente a Pachuca en el torneo antepasado.

De hecho, el único campeonato que Ángel Villacampa ha entregado al Club América se dio en el torneo Clausura 2023, mismo en el que venció en la gran final a Pachuca Femenil. No obstante, podría considerarse que sus números, si bien son espectaculares, no son del todo positivos hasta ahora.

¿Ángel Villacampa seguirá en América Femenil para el próximo torneo?

A pesar de lo mencionado en párrafos anteriores, todo haría indicar que Ángel Villacampa se mantendrá en la institución azulcrema , al menos, para el siguiente torneo. En este sentido, resta esperar a la información oficial de parte de América Femenil respecto a su continuidad.