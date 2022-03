A 32 años de la victoria de Julio César Chávez ante Meldrick Taylor

El ex boxeador mexicano Julio César Chávez logró hace 32 años, una de las victorias más recordadas de su trayectoria, cuando conservó su cetro de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo al medirse ante Meldrick Taylor.

Taylor llegó como un gran desafío para el gran campeón mexicano, y el duelo tenía la etiqueta de unificatoria, pues Taylor tenía el cetro de la Federación Internacional de Boxeo.

El de los Estados Unidos, hizo una gran contienda, contuvo y se repuso en diferentes momentos del pleito ante Chávez, quien al final salió victorioso cuando su récord llegaba con un invicto de 68-0.

Julio César Chávez, triunfó por nocaut ante Taylor

La victoria se consumó por la vía del nocaut a nada de acabara la pelea, cuando el réferi en turno, decidió no dejarlo más en el ring y a expensas de un castigo innecesario de parte del mexicano.

Todo el Hotel Hilton, de Las Vegas y todo México, estalló de júbilo por la manera en la que se repuso, por sumar un campeonato más y porque era una de las máximas estrellas del deporte mexicano en el ya lejano 1990.















Así recuerda Taylor el triunfo de Chávez

Para Meldrick Taylor fue una derrota que le costó trabajo superar, y que con el paso de los años, cada 17 de marzo, seguía siendo recordada por la afición al boxeo, por lo que se encargó de escribir un libro llamado “2 segundos de la gloria”.

Taylor acotó que pese a una lesión temprana en el ojo, hizo una mejor pelea, siempre proponiendo y siendo más agresivo. Parecía que se iba a llevar la victoria en las tarjetas, pero el round 12 y definitivo era al cual debía consumar lo hecho en el combate.

Explicó que a 16 segundos del final, un descuido permitió a Chávez atacar, para luego conectarlo, recordando solo la lucha en la lona para levantarse.

Pero era tan mala su situación que el réferi le dio la victoria a Chávez: “Todo pasó demasiado rápido. Todos los que miraban la pelea vieron cómo me levanté. Logré sujetarme de las cuerdas para mantener el equilibrio. Me fui a la lona con 12 segundos en el reloj antes de que terminara el último round. Me levanté con el conteo en 6 y miré a mi esquina. “Me di cuenta que mi entrenador Lou Duva subía los escalones rumbo al ring en la esquina, mirándome, y eso me distrajo por un momento. Es por eso que no estaba mirando al réferi. Pero tenía la conciencia para saber lo que estaba pasando a mi alrededor. Escuché que el réferi me preguntó si estaba bien. Le respondí asintiendo con la cabeza, diciéndole que sí estaba bien. “La luz roja en la esquina se encendía y se apagaba indicando que eran los últimos 10 segundos. Si Richard Steele se hubiera dado cuenta de que eran los últimos 10 segundos del round, se habría dado cuenta también de que la caída era intrascendente. Pero él, de forma despiadada, me paró la pelea”, relató Taylor en 2009, cuando publicó este interesante libro.