Es leyenda del América, pero no cree en su equipo; así pone como favorito a Chivas en el Clásico

Este fin de semana la Liga BBVA MX vivirá uno de los mejores momentos que habrá en la temporada regular, pues será durante estos días cuando el Clásico Nacional entre las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara se haga presente en el centro del país.

Colectivamente, al América no le alcanza

América llega a este compromiso luego de caer en el Clásico Joven ante Cruz Azul, mientras que Chivas arriba a este duelo después de derrotar sin problemas a Pumas. Al respecto, una leyenda azulcrema sorprendió a todos al decir que es el Guadalajara quien tiene todo para ganar este partido.

Leyenda del América no cree en su equipo; así pone como favorito a Chivas

El Club América tiene en Antonio Carlos Santos a uno de los mejores jugadores que el equipo ha tenido en su historia, por lo que cuenta con el nombre necesario para dar a conocer su postura respecto a este duelo, misma que, sin embargo, no ha dejado bien parada a la comunidad azulcrema.

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Estos son algunos datos históricos que debes de saber sobre #ElClásicoDeMéxico. ¡Ven al partido y forma parte de la historia! 😮‍💨👌



J9 ⚔️ América vs. Chivas

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Y es que, de acuerdo con sus palabras, Chivas llega con mejores argumentos tácticos y futbolísticos a este compromiso en la cancha del estadio Banorte, por lo que el cuadro rojiblanco parte como favorito a obtener los tres puntos en el Clásico pese a que será visitante en el campo.

“Yo digo que Chivas es mucho mejor equipo, sin apasionamiento, sin poner mi corazón adelante. Viene futbolísticamente de dos torneos en donde no sienten ninguna falta del futbolista que fue el mejor, el goleador que fue vendido. Hoy Chivas tiene buenos futbolistas que están surgiendo de la cantera”, reveló en declaraciones obtenidas por ESPN.

¿Cuántos goles hizo Antonio Carlos Santos con el Club América?

Muchos fanáticos consideran a Antonio Carlos Santos como uno de los diez mejores futbolistas en la historia del Club América gracias al impacto que el brasileño tuvo en el terreno de juego. De hecho, en su etapa en el equipo registró ocho títulos oficiales y más de 65 anotaciones.