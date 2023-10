Antonio Mohamed lanza advertencia a Santiago Baños

Tras la goleada de Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, Antonio Mohamed le envió en conferencia de prensa un mensaje directo al presidente del Club América, Santiago Baños.

“Yo no hice ninguna queja del arbitraje, solo dije que el árbitro vino a obedecer órdenes porque no hay ningún caso en el futbol mexicano que el árbitro dice ‘siga’ y después lo llaman de arriba y se hace lo que digan de arriba, del VAR, eso es lo que dije, no dije otra cosa. Escuché decir cada cosa de interpretaciones, hubiese sido bueno que me preguntaran, ¿órdenes de quién? del VAR. No hay ninguna situación que el árbitro diga ‘yo vi esto’ y siga con eso, nada más”, mencionó el entrenador felino.

El entrenador argentino explicó lo que sucedió ante los azulcremas en el Azteca, lo que le costó una multa económica.

“Los que estaban en la banca los jugadores no lo escucharon, solamente lo escuchó el doctor. Yo solamente le dije ‘¿y todavía con este partido les van a pagar premio?’, eso nada más. Los jugadores como vieron el gesto pensaron cualquier cosa. A los jugadores no les contesto porque les tengo un gran respeto, al presidente le voy a contestar”, sentenció el Turco Mohamed.

El delantero argentino, Juan Ignacio Dinenno, firmó un doblete y Pumas goleó 4-0 al Querétaro, para treparse a la parte alta de la clasificación del torneo Apertura 2023, este miércoles en duelo de la jornada 11 efectuado en el Estadio Olímpico Universitario. Dinenno marcó un tanto al minuto 42, de penal, y agregó otra anotación, de cabeza, al 68. El paraguayo Emanuel Gularte convirtió en su propia portería al 25 y el brasileño, Nathan Silva sumó otro tanto al 50.

Los universitarios levantaron cabeza luego de que la semana pasada perdieron 1-0 en el clásico contra el América, disputado en el Estadio Azteca. Por su parte, los Gallos Blancos vieron rota una cadena de tres partidos sin perder y ahora se mantienen con 12 unidades en la decimosegunda posición.

