Antonio Sancho toma su primera decisión y marca el rumbo de Pumas

Antonio Sancho ha llegado para cambiar el rumbo de los Pumas de la UNAM en el próximo torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Los felinos cumplirán 15 años sin un título y esta es una racha que quieren acabar en Cantera.

"Estamos conscientes de la deuda que Pumas tiene, en esa legítima exigencia de la afición. Estamos claros que la afición, que tanto respetamos, y estamos comprometidos en seguir trabajando para llenar esa esperanza, objetivo y prioridad de que alcancemos los objetivos que en este torneo no alcanzamos", dijo el nuevo directivo del club.

Banca para Juárez

Para Sancho, Efraín Juárez es el técnico que debe ser parte de este nuevo proyecto; ya tomó la decisión de que será el encargado de llevar al título al cuadro felino.

"Pero él es nuestro técnico, estoy convencido de él porque conoce la institución perfectamente y seguramente tiene las mismas ilusiones que yo y que todos los de la institución para ser campeón. Es un técnico que se fue a preparar fuera, que hizo carrera fuera, que ganó un campeonato fuera, que no es fácil ganar en el fútbol y qué bueno que lo tenemos aquí; ahora hay que apoyarlo y darle con todo para adelante para buscar ganar nosotros el título aquí", expresó Antonio.

Las inferiores, prioridad para Sancho

Por último, se animó a hablar acerca del apoyo que tendrán las fuerzas básicas bajo su mando.

"Habrá que ver en fuerzas básicas para consolidar a tres o cuatro jugadores que sean parte de la base y usarlos en posiciones específicas; el club se ha mantenido con unas finanzas sanas y hay que buscar ser puntuales y atinarle, ojalá que se dé y ojalá que se pueda”, sentenció.

Pumas dejó una mala imagen en este torneo, siendo eliminado de manera muy temprana, por lo que deberá traer varios refuerzos para renovar las ilusiones de su afición felina.

