Anuncian el cartel oficial de Triplemanía XXXI en la Ciudad de México

Se anunció el cartel completo de la Triplemanía XXXI, de este 12 de agosto a celebrarse en la Arena Ciudad de México, la cual contará con 7 luchas, en la que la estelar será protagonizada por Sam Adonis, Psycho Clown, LA Park y Rush, combate en el que caerá una cabellera o máscara.

El anuncio se dio en el mismo recinto que alojará la edición 31 de la fiesta de la lucha libre, con la presencia de Dorian Roldán, presidente de Lucha Libre AAA, además de algunas estrellas que estarán en esa velada.

Confirman cuadrangular de Guerra de Rivalidades

Durante la conferencia, se informó que se dará un cuadrangular de máscaras y cabelleras entre LA Park, Rush, Sam Adonis y Psycho Clown, evento que tiene todos los reflectores.

En la rueda de prensa, estuvo presente Sam Adonis, quien se mofó de Psycho Clown, luego de que este revelará tener una lesión en su ojo izquierdo.

Psycho pidió respeto para el evento, para los asistentes y reiteró que Sam es un mal tipo, lo que dio pie a que el extranjero se lanzara en un descuido a los golpes, rompiendo con la calma que había tenido el evento.

Cuando parecía que todo se había calmado, una vez terminada la conferencia, Psycho regresó a cobrársela y atacó por la espalda a Sam Adonis quien se golpeó con una estructura de acero, causándose una herida menor en su brazo derecho.

Hijo del Vikingo expone el megacampeonato en Triplemanía

Como lucha semifinal, estará el megacampeón Hijo del Vikingo, haciendo una exposición más de el megacampeonato, en este caso en un cuadrangular en la que estarán involucrados Mike Bailey, Daga y Jack Cartwheel.

Al respecto, Vikingo dijo sentir emoción por tener esta lucha que pronostica intensa y de mucha velocidad en el ring, por lo que a tres semanas del combate, ya siente esa adrenalina por lo que podrá suceder.

Campeonato latinoamericano estará en disputa

El título latinoamericano de AAA que recién dejó vacante Fénix, lo buscará ganar su hermano Pentagón Jr, enfrentando a QT Marshall, Dralístico, Brian Cage en un cuadrangular de altísimo nivel.

Negro Casas ante Nicho el Millonario en duelo de leyendas

En un combate de leyendas, se verán las caras el tijuanense Nicho El Millonario, en contra de Negro Casas en enfrentamiento de escuelas y empresas, lo que pronostica un pleito de altísimo nivel.

Cartel completo de Triplemanía XXXI Ciudad de México

Guerra de rivalidades: LA Park vs Rush vs Sam Adonis vs Psycho Clown

Megacampeonato: Hijo del Vikingo vs Mike Bailey vs Daga vs Jack Cartwheel

Campeonato latinoamericano: Pentagón Jr vs QT Marshall vs Dralístico vs Brian Cage

Lucha de leyendas: Negro Casas vs Nicho El Millonario

Campeonato reina de reinas: Taya (C) VS Flammer

Copa Triplemanía: Komander vs Laredo Kid vs Willie Mack vs Dave the Clown vs Pagano vs Aramis vs Mr Iguana vs Murder Clown vs Are vs Octagón Jr vs Myzteziz Jr vs Niño Hamburguesa

Lucha femenil: Dalys, Sexy Star y Lady Shani vs La Hiedra, Maravilla y Chik Tormenta