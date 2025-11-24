¿Cuántos títulos ha ganado Tigres Femenil tras conquistar el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil?
Los Tigres Femenil levantaron un nuevo título de la Liga BBVA MX Femenil tras imponerse al América
Los Tigres Femenil se consagraron campeonas del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil y con ello refrendaron su condición del equipo más ganador de la división rosa del futbol mexicano, tras conseguir este domingo 23 de noviembre al América en la Final disputada en el Estadio Universitario de Nuevo León.
Cuántos títulos alcanzó Tigres Femenil tras conquistar el Apertura 2025
Un gol de Diana Ordoñez le bastó a Tigres Femenil para marcar diferencia y derrotar al América en una emocionante final que se había complicado en la vuelta, en la que lograron igualar un marcador adverso de tres goles.
Las Amazonas son el equipo más dominante de la Liga BBVA MX Femenil y el Apertura 2025 representó su onceava final, de las cuales han ganado siete y perdido apenas cuatro.
El título más reciente de las Felinas había sido precisamente ante las Águilas, equipo al que han logrado tomarle la medida ya que sus dos más recientes títulos los han conquistado a costa del América.
Con esta conquista, Tigres Femenil se pone a tres títulos de ventaja sobre Rayadas, sus más recientes competidoras que han ganado cuatro veces el torneo de la Liga BBVA MX Femenil.
Así va el palmarés de la Liga BBVA MX Femenil tras la conquista de Tigres Femenil
- Tigres - 7 títulos
- Rayadas - 4 títulos
- América - 2 títulos
- Chivas - 2 títulos
- Pachuca - 1 título
