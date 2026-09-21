Así queda la tabla de actividad de mexicanos en Europa, previo a la primera fecha FIFA de septiembre 2026 de México
La primera primer Fecha FIFA de la temporada está a la vuelta de la esquina y la Selección Mexicana afina detalles para sus compromisos amistosos
La primera primer Fecha FIFA de la temporada está a la vuelta de la esquina y la Selección Mexicana afina detalles para sus compromisos amistosos. Ante este escenario, el ritmo de juego y el protagonismo de los futbolistas aztecas en el futbol europeo reflejan realidades contrastantes, marcadas por actuaciones destacadas en ofensiva, ausencias por lesión y varios elementos que no tuvieron participación en sus últimos compromisos de liga.
En el plano atacante, las mejores noticias provienen de ligas europeas en constante crecimiento. Armando León lidera la cuota goleadora de los aztecas tras tener cinco anotaciones con el Osijek de Croacia en toda la temporada, acumulando 639 minutos tras disputar todo el encuentro ante el Varazdin. Por su parte, Armando "Hormiga" González mantiene un paso firme con el Olympiacos griego registra cuatro anotaciones y dos asistencias en 362 minutos, habiendo visto acción en los minutos finales frente a Levadiakos este fin de semana. Asimismo, en los Países Bajos, Mateo Chávez se afianza con el AZ Alkmaar con un gol y tres pases para gol en 769 minutos.
En el bloque de las ligas top, la actividad sufrió interrupciones. Johan Vásquez ha sido el elemento con mayor rodaje defensivo al registrar 608 minutos y dos goles con el Genoa, aunque no jugó ante el Parma. En contraste, atacantes de jerarquía como Santiago Giménez en Portugal o Edson Álvarez en Inglaterra no registraron minutos en sus últimos duelos con Porto y West Ham, respectivamente. Además, la lista de lesionados enciende alarmas con Raúl Jiménez, Julián Araujo y Rodrigo Huescas, quienes quedaron marginados de sus clubes por estar lesionados.
TE PUEDE INTERESAR:
- Así queda la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 9 del Apertura 2026
- Así queda la tabla de goleo individual de la Liga BBVA MX tras la Jornada 9 del Apertura 2026
- Joel Huiqui toma su primera decisión tras derrota de Cruz Azul con Rayados
Goles, asistencias y minutos de los mexicanos en esta temporada en el futbol europeo
- Armando "Hormiga" González — Olympiacos (Superliga de Grecia)
4 goles | 2 asistencias | 362 minutos | Jugó 14 minutos ante Levadiakos
- Armando León - Osijek (HNL Croacia)
5 goles | 0 asistencias | 639 minutos | Jugó 90 minutos ante Varazdin
- Raúl Jiménez — Wolverhampton Wanderers (Championship / Inglaterra)
3 goles | 0 asistencias | 435 minutos | Lesionado
- Santiago Giménez — Porto (Serie A / Italia)
1 gol | 0 asistencias | 60 minutos | No jugó ante Benfica
- Edson Álvarez — West Ham United (Championship / Inglaterra)
0 goles | 0 asistencias | 75 minutos | No jugó ante Millwall
- Johan Vásquez — Genoa (Serie A / Italia)
2 goles | 0 asistencias | 608 minutos | No jugó ante Parma
- Julián Araujo — AFC Bournemouth (Premier League / Inglaterra)
0 goles | 0 asistencias | 0 minutos | Lesionado
- Obed Vargas — Atlético de Madrid (LaLiga / España)
0 goles | 0 asistencias | 142 minutos | No jugó ante Real Madrid
- Álex Padilla — Athletic Club (LaLiga / España)
0 goles | 0 asistencias | 0 minutos | No jugó ante Alavés
- Álvaro Fidalgo — Real Betis (LaLiga / España)
0 goles | 0 asistencias | 122 minutos | No jugó ante Deportivo
- Patricio Salas: hizo su debut con Famalicão
0 goles | 0 asistencias | 8 minutos | No jugó ante Nacional
- Rodrigo Huescas — FC Copenhague (Superliga de Dinamarca)
0 goles | 0 asistencias | 0 minutos | Lesionado
- Mateo Chávez — AZ Alkmaar (Eredivisie / Países Bajos)
1 goles | 3 asistencias | 769 minutos | Jugó 90 minutos ante Telstar
- César Montes — Lokomotiv de Moscú (Liga Premier de Rusia)
0 goles | 0 asistencias | 300 minutos | No jugó ante Sovetov
- Luis Chávez — Dinamo de Moscú (Liga Premier de Rusia)
0 goles | 0 asistencias | 407 minutos - Jugó 69 minutos ante Rostov