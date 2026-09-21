Así queda la tabla de actividad de mexicanos en Europa, previo a la primera fecha FIFA de septiembre 2026 de México

La primera primer Fecha FIFA de la temporada está a la vuelta de la esquina y la Selección Mexicana afina detalles para sus compromisos amistosos. Ante este escenario, el ritmo de juego y el protagonismo de los futbolistas aztecas en el futbol europeo reflejan realidades contrastantes, marcadas por actuaciones destacadas en ofensiva, ausencias por lesión y varios elementos que no tuvieron participación en sus últimos compromisos de liga.

En el plano atacante, las mejores noticias provienen de ligas europeas en constante crecimiento. Armando León lidera la cuota goleadora de los aztecas tras tener cinco anotaciones con el Osijek de Croacia en toda la temporada, acumulando 639 minutos tras disputar todo el encuentro ante el Varazdin. Por su parte, Armando "Hormiga" González mantiene un paso firme con el Olympiacos griego registra cuatro anotaciones y dos asistencias en 362 minutos, habiendo visto acción en los minutos finales frente a Levadiakos este fin de semana. Asimismo, en los Países Bajos, Mateo Chávez se afianza con el AZ Alkmaar con un gol y tres pases para gol en 769 minutos.

En el bloque de las ligas top, la actividad sufrió interrupciones. Johan Vásquez ha sido el elemento con mayor rodaje defensivo al registrar 608 minutos y dos goles con el Genoa, aunque no jugó ante el Parma. En contraste, atacantes de jerarquía como Santiago Giménez en Portugal o Edson Álvarez en Inglaterra no registraron minutos en sus últimos duelos con Porto y West Ham, respectivamente. Además, la lista de lesionados enciende alarmas con Raúl Jiménez, Julián Araujo y Rodrigo Huescas, quienes quedaron marginados de sus clubes por estar lesionados.

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Goles, asistencias y minutos de los mexicanos en esta temporada en el futbol europeo

Armando "Hormiga" González — Olympiacos (Superliga de Grecia)

4 goles | 2 asistencias | 362 minutos | Jugó 14 minutos ante Levadiakos

Armando León - Osijek (HNL Croacia)

5 goles | 0 asistencias | 639 minutos | Jugó 90 minutos ante Varazdin

Raúl Jiménez — Wolverhampton Wanderers (Championship / Inglaterra)

3 goles | 0 asistencias | 435 minutos | Lesionado

Santiago Giménez — Porto (Serie A / Italia)

1 gol | 0 asistencias | 60 minutos | No jugó ante Benfica

Edson Álvarez — West Ham United (Championship / Inglaterra)

0 goles | 0 asistencias | 75 minutos | No jugó ante Millwall

Johan Vásquez — Genoa (Serie A / Italia)

2 goles | 0 asistencias | 608 minutos | No jugó ante Parma



Julián Araujo — AFC Bournemouth (Premier League / Inglaterra)

0 goles | 0 asistencias | 0 minutos | Lesionado



Obed Vargas — Atlético de Madrid (LaLiga / España)

0 goles | 0 asistencias | 142 minutos | No jugó ante Real Madrid



Álex Padilla — Athletic Club (LaLiga / España)

0 goles | 0 asistencias | 0 minutos | No jugó ante Alavés



Álvaro Fidalgo — Real Betis (LaLiga / España)

0 goles | 0 asistencias | 122 minutos | No jugó ante Deportivo



Patricio Salas: hizo su debut con Famalicão

0 goles | 0 asistencias | 8 minutos | No jugó ante Nacional

Rodrigo Huescas — FC Copenhague (Superliga de Dinamarca)

0 goles | 0 asistencias | 0 minutos | Lesionado



Mateo Chávez — AZ Alkmaar (Eredivisie / Países Bajos)

1 goles | 3 asistencias | 769 minutos | Jugó 90 minutos ante Telstar

César Montes — Lokomotiv de Moscú (Liga Premier de Rusia)

0 goles | 0 asistencias | 300 minutos | No jugó ante Sovetov

Luis Chávez — Dinamo de Moscú (Liga Premier de Rusia)

0 goles | 0 asistencias | 407 minutos - Jugó 69 minutos ante Rostov

