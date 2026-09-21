Última hora: Raúl Jiménez sorprende y muestra avances en su recuperación

Mientras la Selección Mexicana vuelve a reunirse después del romance de verano que vivió con su afición durante el Mundial 2026, Raúl Jiménez atraviesa una pausa distinta. El delantero que fue protagonista con el Tricolor ahora concentra sus esfuerzos en recuperar la rodilla izquierda que lo dejó fuera de la primera convocatoria de Rafael Márquez.

Jiménez abandonó al minuto 38 el partido entre Wolverhampton y Everton del pasado 16 de septiembre, después de sentir molestias en la rodilla. El episodio encendió las alarmas por el momento de la temporada y, sobre todo, por la cercanía de la primera Fecha FIFA de la nueva era del Tricolor.

La evolución, sin embargo, ha entregado señales más tranquilizadoras. César Peixoto, técnico de los Wolves, explicó que se trata de una lesión de rodilla y que el mexicano estaría fuera algunas semanas, pero posteriormente aclaró que el problema no era tan grave como se había temido inicialmente.

La imagen que ilustra la recuperación de Raúl Jiménez

El propio delantero mostró ahora una parte de ese proceso. En sus historias de Instagram publicó imágenes en las que aparece con un aparato ortopédico en la pierna izquierda, utilizado para proteger la zona afectada durante la recuperación.

"Un día a la vez", escribió Jiménez junto a una de las publicaciones, acompañada por un mensaje relacionado con su tiempo de recuperación.

Raúl publicó imágenes de su recuperaciónñ

El mexicano también fue visto el domingo en Molineux durante el triunfo 1-0 del Wolverhampton sobre West Bromwich Albion. No pudo estar en la cancha, pero acudió para acompañar a sus compañeros y utilizó muletas para desplazarse.

La Selección tendrá que esperar a Raúl Jiménez

La lesión llegó en un momento especialmente sensible para Jiménez. El atacante quedó fuera de la primera convocatoria de Rafael Márquez, quien comenzó su etapa como entrenador de México con una lista que incluyó varios de los futbolistas que participaron en el Mundial 2026.

Ahora el objetivo inmediato está en Wolverhampton. Peixoto ya dejó abierta la posibilidad de que Jiménez pueda regresar después de la Fecha FIFA, aunque evitó establecer una fecha definitiva. La prioridad, por ahora, es que el delantero complete su recuperación sin apresurar los tiempos.

Jiménez había comenzado la temporada como una pieza importante del ataque de los Wolves y, antes de la lesión, acumulaba tres goles y una asistencia en seis partidos. La próxima señal no será un gol ni una convocatoria: será verlo abandonar las muletas y volver a trabajar con el balón.

