Aprueban la báscula Gervonta Davis y Ryan García y luego se van a los empujones

Gervonta Davis y Ryan García, se vieron las caras en la ceremonia de pesaje en la que cumplieron con la misión de dar el peso, pero inmediatamente después del evento, hubo intercambio de empujones que agitó todo en Las Vegas.

La pelea de Ryan García y Gervonta Davis, está a un solo día de suceder, y en el marco del pleito, se celebró el pesaje en la Plaza Toshiba, ubicada en las periferias de la Arena T-Mobile de la ciudad del juego.

En peso Ryan García y Gervonta Davis

Desde mediodía, Gervonta Davis subió a sus redes que había dado el tonelaje de este duelo, que fue pactado en 136 libras y hasta se dio el tiempo de desayunar y reponer energías.

Te podría interesar: 10 PREGUNTAS RÁPIDAS A RYAN GARCÍA

Fue también el primero en subir al entarimado, haciendo movimientos y mostrando sus habilidades ante más de 5 mil personas en la explanada de este sitio que se ha convertido en el epicentro del boxeo.

Luego, serio y enfocado en su tarea del sábado, Gervonta apareció y se escucharon emociones divididas, lo que hace pensar que la tónica se repetirá en el evento del sábado.

En su turno en la báscula, Gervonta Davis registró 135 libras de peso para aprobar con éxito el desafío.

En lo que respecta a Ryan, registró 135.5 libras, estando en la división de los ligeros, mostrando un cuerpo definido y trabajado que le podría permitir resistir la reyerta que podrás ver por Box Azteca, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, desde las 11:00 PM.

|Ryan Hafey/Premier Boxing Champions

Las últimas declaraciones de Gervonta Davis vs Ryan García

GERVONTA DAVIS

“Le voy a patear su trasero, Será una pelea emocionante, y yo estoy entusiasmado por estar aquí. No sé sobre (Garcia), pero yo vengo con un arsenal de cosas.

“Él no posee ninguno de los conceptos fundamentales, para nada. Si Joe Goossen es tan buen entrenador, mejor que se dedique a arreglar lo básico. Todo lo que (Garcia) posee es ese gancho debilucho. Es lo único en lo que se respalda.

“Está loco si piensa que me va a noquear. Así de simple”.

RYAN GARCÍA

“Todo termina alcanzándote tarde o temprano. Todo se va a detener para ti este sábado por la noche. Aprenderás esa lección por las malas.

“Que privilegio es el poder estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Veo mi cara en las pantallas gigantes del MGM y me digo que eso es lo que yo venía soñando desde que era chico. Estoy muy contento y entusiasmado.

“No tengo mucho que decir en realidad, simplemente estoy enfocado y preparado para obtener la victoria en este gran desafío”.