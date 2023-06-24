Selección Mexicana: revelan árbitro para debut en Copa Oro

La Copa Oro está por iniciar. El partido inaugural será Estados Unidos contra Jamaica y habrá presencia mexicana dentro del campo.

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Dos silbantes mexicanos fueron llamados para el torneo de la Concacaf: César Arturo Ramos y Adonai Escobedo, mismos que tendrán actividad en la primera jornada.

Árbitro mexicano en la inauguración de Copa Oro

Los dos árbitros mexicanos tendrán actividad en esta primera ronda; tanto Ramos como Escobedo fungirán como centrales.

César estará como referí central en el encuentro entre Estados Unidos y Jamaica; en el Soldier Field, el mexicano será acompañado por Alberto Morín como primer asistente, Marco Bisguerra como segundo abanderado; mientras que Fernando Guerrero será el cuarto. En el Video Arbitraje estará Erick Yair Miranda.

Por otro lado, Adonai Escobedo también verá acción rápidamente. En el cuarto partido de la justa continental será el silbante central en el partido entre El Salvador y Martinica, que se celebrará en el DRV PNK Stadium.

A su lado, estará Christian Espinoza y Karen Díaz como abanderados, mientras que Guillermo Pacheco estará en el VAR acompañado por Luis Enrique Santander como AVAR.

El árbitro del México vs Honduras

También ya se dio a conocer quién será el silbante en el partido debut de México, en el que se enfrentará a Honduras.

Mario Escobar, oriundo de Guatemala, será el encargado de mantener el orden en el NRG Stadium. Escobar estará acompañado de Luis Ventura, Humberto Panjoj y Bryan López; mientras que Tim Ford, estadounidense estará en el VAR.

Esta será la segunda ocasión en que México y Honduras se vean las caras en un partido de Copa Oro. En 2011, se enfrentaron en semifinales, partido en el que la Selección Mexicana avanzó y obtuvo su sexto título.

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Ahora, llegarán con director técnico debutante, ya que Jaime Lozano dirigirá sus primeros partido en selección mayor; pero Honduras llegará con un Diego Vásquez preparado para repetir el torneo de 1991, en el que llegaron a la final.