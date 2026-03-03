Árbitros mexicanos se encuentran atrapados por el conflicto en Medio Oriente

Luego de ir a cumplir con un compromiso laboral, tres árbitros mexicanos están atrapados en Qatar, luego de que el país anunció el cierre de su espacio aéreo, en medio del crecimiento en el conflicto militar entre Irán, Estados Unidos e Israel en los últimos días.

De acuerdo con la información que ha compartido la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), se sabe que los silbantes se encuentran bien y que están resguardados en un hotel en la ciudad de Doha, también se ha confirmado que se trata de César Arturo Ramos Palazuelos y los asistentes Alberto Morín, Marco Bisguerra, quienes viajaron para pitar un duelo como invitados de la primera división de Arabia Saudita.

Desde el sábado pasado se ha mantenido en constante comunicación con los tres silbantes mexicanos en Qatar, quienes no pudieron regresar a México debido al cierre del espacio aéreo en los aeropuertos del Medio Oriente

¿Qué han dicho las autoridades al respecto?

También se ha informado que, la FMF tiene comunicación con los silbantes mexicanos con ayuda y respaldo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los árbitros mexicanos fueron invitados a pitar el duelo entre Al Qadisiya y el Al-Ettifaq, jueggo correspondiente a la Jornada 10 de las Primera División saudí, pero cuando estaban volando con destino de Dallas, Estados Unidos, su avión fue desviado a Doha, Qatar.

El silbante César Arturo Ramos Palazuelos, es uno de los candidatos más fuertes para pitar partidos en el próximo Mundial, el cual se va a disputar en México, Estados Unidos y Canadá.

