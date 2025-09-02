Debut amargo para Arch Manning y Texas en el College Football

Texas inició la temporada de College Football con una presentación agridulce: cayó 14-7 ante Ohio State en el opener y, pese a mantener opciones hasta el último cuarto, dejó dudas sobre su capacidad ofensiva y, especialmente, sobre el estreno de Arch Manning como titular indiscutible. El partido se jugó en Columbus y se caracterizó por un duelo defensivo en el que los Longhorns no lograron convertir oportunidades claves dentro del último tercio del campo.

Los números de Arch Manning en el debut de Texas

Arch Manning, que llegó a la campaña con enormes expectativas mediáticas y proyecciones de temporadas estelares, tuvo un debut complicado. Finalizó con 17 de 30 pases completados para 170 yardas, un touchdown y una intercepción; además intentó contribuir con el juego terrestre, pero su actuación estuvo marcada por imprecisiones y por una presión constante de la defensa rival. Esos números y varias decisiones cuestionables en momentos críticos impidieron que Texas tradujera el dominio territorial en puntos.

¿Qué dejó a Texas y Arch Manning la derrota en contra de Ohio State?

El momento más importante para los Longhorns llegó tarde, cuando Manning conectó un pase de touchdown que recortó la desventaja, pero la última posesión terminó en un cuarto down fallido y la remontada no se concretó. Tras el encuentro, el propio Manning hizo autocrítica y reconoció que el rendimiento no fue suficiente, subrayando la necesidad de corregir errores y mejorar la toma de decisiones bajo presión. Esa postura fue bienvenida por la afición, aunque no borra las preocupaciones sobre la consistencia del ataque en partidos de alto voltaje.

Para el cuerpo técnico y la plantilla, el balance inmediato es claro: la defensa mostró solidez en tramos clave, pero la ofensiva debe pulir sincronía y eficiencia en la red zone si quiere mantenerse en la pelea por los objetivos elevados que se planteó antes del curso. La derrota obliga a Texas a revisar protección, rutas y balance de llamadas ofensivas antes del siguiente compromiso, donde tendrán la oportunidad de ajustar el rumbo y aliviar la presión sobre Manning.

