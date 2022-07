Árbitro de la Liga MX sería sancionado por hacerse una liposucción

La Liga MX no deja de sorprendernos, pues no sólo hemos podido ver goles de lujo o jugadas de fantasía, sino que hay hechos totalmente irreales que pocos podrían creer; el último de ellos es que un árbitro sería sancionado por realizarse una liposucción.

Los distintos jugadores del futbol mexicano deben seguir un reglamento estricto para evitar sanciones, hecho que es igual con los árbitros, pues Armando Archundia, presidente de la Comisión de Arbitraje, tendrá mano dura con cualquier caso como este.

¿Qué árbitro de la Liga MX se realizó una liposucción?

De acuerdo a David Medrano, Armando Archundia habría descubierto que Diego Montaño, árbitro de primera división, mintió para realizarse esta cirugía estética, misma que le traería graves consecuencias.

El problema no recae en haberse hecho una liposucción, sino que Diego Montaño habría mentido para no asistir a la pretemporada de los árbitros, pues se comenta que dijo que su hija dio positivo a Covid-19, hecho por el que no podía asistir, pero en realidad se hizo esta cirugía.

Mexsport .

Las consecuencias que tendría, según informes, es que a Diego Montaño le retirarían su gafete de FIFA, mismo que adquirió en 2019 y que le daba una compensación económica muy grande, además de que sería castigado sin actividad en la Liga BBVA MX.

Como se ha notado, Diego Montaño no dirigió en las primeras dos jornadas del Apertura 2022; su regreso se dio en el VAR, durante el Pumas vs Necaxa, pero se cree que en fechas futuras no lo veríamos en el terreno de juego.

Casos como este son poco habituales dentro del futbol mexicano pero bastante curiosos, ya que como se ha mencionado, la Liga BBVA MX no deja de sorprendernos, ya sea con los jugadores, partidos y hasta los árbitros. Veremos qué pasa con Diego Montaño.