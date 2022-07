El futbolista mexicano que vale lo mismo que Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo podría estar viviendo uno de los momentos más complicados de su carrera y es que no sólo se encuentra ‘estancado’ en el Manchester United, club que no lo dejaría salir, sino que su valor de mercado se ha desplomado, por lo que un jugador mexicano ya alcanzó su mismo precio.

Desde hace días se comenta que Cristiano Ronaldo no se mantendría en la Premier League, pues como no jugarán Champions League, el lusitano no estaría cómodo, pero Erik Ten Hag y la directiva ha comentado que ‘no está en venta’.

Te recomendamos: ¿Cristiano Ronaldo llega al Barcelona? Joan Laporta habla del tema

Tata Martino revela cómo será enfrentar a Messi después de dirigirlo

¿Quién es el mexicano con el mismo valor de Cristiano Ronaldo?

Tras ser constante en Europa y jugando a buen nivel, el Chucky Lozano sigue consolidado como el mexicano con el valor de mercado más alto, tanto así que ya igualó al del astro portugués, que no es cualquier cosa.

REUTERS

De acuerdo al sitio especializado ‘Transfermarkt’, el Chucky Lozano tiene un valor de 30 millones de euros, mismo que tiene Cristiano Ronaldo en estos momentos, donde hay que recalcar que CR7 ha ido a la baja de forma constante.

El ‘Comandante’ llegó a alcanzar un valor de 120 millones de euros en su etapa con el Real Madrid, pero tras salir a la Juventus, comenzó la debacle, ya que no rebasaba los 70 MDE.

REUTERS

Con el tiempo siguió yendo para abajo, más tras los recientes ‘fracasos’ del Manchester United, por lo que valiendo 30 MDE, está en uno de sus puntos más bajos, comparable a sus inicios, ya que en el Sporting de Lisboa llegó a valer 19 MDE.

Te recomendamos: Equipo pagaría 300 millones de euros por Cristiano Ronaldo

Otros mexicanos que se encuentran cerca del valor de Cristiano Ronaldo serían Edson Álvarez (23 MDE), Tecatito Corona (18 MDE) y Raúl Jiménez (18 MDE), quienes también son parte de la legión de aztecas que se encuentra jugando en el Viejo Continente.