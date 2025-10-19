Argentina vs Marruecos: ¿A qué hora es el partido de la final del Mundial Sub-20?

Este domingo 19 de octubre llega a su fin el Mundial Sub-20 Chile 2025 con el duelo entre la selección de Argentina, máxima ganadora del torneo, contra la revelación de Marruecos, que buscará su primer título mundial en esta categoría. El partido iniciará a las 17:00 horas tiempo del centro de México en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago de Chile.

¿Cómo llegaron Argentina y Marruecos a la final?

El conjunto de Argentina, dirigida por Diego Placente, ha tenido un recorrido impecable. Ganó sus seis partidos previos, mostrando solidez en la defensa y contundencia en el ataque. En la fase de grupos, derrotó 3-1 a Cuba, goleó 4-1 a Australia y cerró con un ajustado 1-0 ante Italia. En octavos de final, venció 4-0 a Nigeria, para después superar 2-0 a la Selección Mexicana en cuartos y finalmente venció 2-1 a Colombia en semifinales, consolidando su candidatura al título. La Albiceleste busca su séptimo título en la categoría, la primera desde Canadá 2007.

Marruecos ha sido la gran sorpresa del torneo. Lideró el llamado “grupo de la muerte”, compartido con México, España y Brasil, y avanzó como primero, aunque tuvo una derrota ante el conjunto azteca. En octavos, eliminó a Corea del Sur (2-1); en cuartos, dejó fuera a Estados Unidos (3-1); y en semifinales, protagonizó una épica victoria ante Francia en tanda de penales, demostrando carácter y resiliencia. Esta será su primera final mundialista en cualquier categoría.

¿Cuáles son los líderes de goleo de Argentina y Marruecos?

Alejo Sarco por Argentina y Yassir Zabiri por Marruecos. Ambos jugadores han sido determinantes en el recorrido de sus equipos hacia el partido decisivo que se disputa este día en la capital de Chile.

Por el lado de Argentina, Alejo Sarco ha sido el goleador del equipo con cuatro anotaciones en seis partidos. El delantero del Bayer Leverkusen se ha mostrado letal en el área rival, destacando especialmente en los duelos ante Cuba y Nigeria, donde su capacidad de definición fue clave para sellar el pase a la final. A pesar de su gran rendimiento en el torneo, su futuro en Alemania es incierto.

En el caso de Marruecos, Yassir Zabiri ha sido la figura ofensiva del conjunto africano, anotando tres goles en momentos cruciales. Su actuación ante España, Brasil y Corea del Sur, además de su temple en la tanda de penales frente a Francia en semifinales lo han convertido en un símbolo de la histórica campaña marroquí.

