Argentinos advierten a su selección previo al duelo del Mundial Sub 20: “Contra México está prohibido perder, ganen o no vuelvan”

Este sábado 11 de octubre del 2025, se enfrentan México vs Argentina en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 y los aficionados albicelestes se han hechos presenten en las redes sociales de su selección para mandarles un mensaje claro en los comentarios, algunos seguidores han asegurando que si no ganan hoy, no deberían de regresar al país.

“Contra México está prohibido perder, ganen o no vuelvan”.

ganen o no vuelvan — JuanmaGGWP (@Juanmaggwp_) October 11, 2025

Hay que ganar si o si — Luciano del 3% (@luciano0zz) October 11, 2025

Por otra parte, otro sector de los aficionados ha decidido mostrar su apoyo a su selección con comentarios en el que piden que den su máximo, logren la victoria y consigan avanzar a semifinales.

Vamos los pibes. 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 — Alex91218 (@Alex91218155788) October 11, 2025

Toda la suerte 🍀💙🤍💙🇦🇷🇦🇷🇦🇷 — Merce (@QuilMichi) October 11, 2025

La hora EXACTA en que se disputará el México vs Argentina

El partido de la Selección Mexicana ante la albiceleste, se disputará en punto de las 17 horas tiempo del centro de México y tendrá una cobertura especial en plataformas digitales y redes sociales de Azteca Deportes.

Así llegan México y Argentina

Ambas selecciones llegan a esta instancia con paso firme. México, teniendo como líder a Gilberto Mora, viene de golear 4-1 al anfitrión Chile en octavos de final, se perfila como una de las candidatas a poder seguir avanzando y llegar hasta la final.

Por otra parte, Argentina, llega como uno de los favoritos al título, logró avanzar tras golear 4-0 a Nigeria en su último compromiso, manteniendo su paso perfecto en el certamen.