deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Argentinos advierten a su selección previo al duelo del Mundial Sub 20: “Contra México está prohibido perder, ganen o no vuelvan”

Los aficionados de Argentina decidieron mandarle un mensaje a la selección sub-20 previo enfrentar a México en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20

Argentina Sub-20
ARGENTINA SUB-20
Iván Vilchis
Selección Azteca
Compartir

Este sábado 11 de octubre del 2025, se enfrentan México vs Argentina en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 y los aficionados albicelestes se han hechos presenten en las redes sociales de su selección para mandarles un mensaje claro en los comentarios, algunos seguidores han asegurando que si no ganan hoy, no deberían de regresar al país.

“Contra México está prohibido perder, ganen o no vuelvan”.

Te puede interesar: Calientan juego de México vs Argentina en el Mundial Sub-20: “Es hora de enfrentar a nuestro hijo”

Por otra parte, otro sector de los aficionados ha decidido mostrar su apoyo a su selección con comentarios en el que piden que den su máximo, logren la victoria y consigan avanzar a semifinales.

La hora EXACTA en que se disputará el México vs Argentina

El partido de la Selección Mexicana ante la albiceleste, se disputará en punto de las 17 horas tiempo del centro de México y tendrá una cobertura especial en plataformas digitales y redes sociales de Azteca Deportes.

Así llegan México y Argentina

Ambas selecciones llegan a esta instancia con paso firme. México, teniendo como líder a Gilberto Mora, viene de golear 4-1 al anfitrión Chile en octavos de final, se perfila como una de las candidatas a poder seguir avanzando y llegar hasta la final.

Por otra parte, Argentina, llega como uno de los favoritos al título, logró avanzar tras golear 4-0 a Nigeria en su último compromiso, manteniendo su paso perfecto en el certamen.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista con Erick Sánchez: Ver jugar a Gilberto Mora es impresionante | TV Azteca Deportes
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez va por su revancha! Regresa con la Selección Mexicana | Rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista con Yael Padilla: ¡QUEREMOS EL TITULO" | Mundial Sub-20
Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
×
×