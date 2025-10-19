No era considerado titular en su equipo, es el mejor goleador mexicano y ahora EXIGE una oportunidad en la selección

Gran momento vive el juvenil Armando ‘La Hormiga’ González. Con apenas 22 años, el atacante canterano del equipo de las Chivas de Guadalajara se ha convertido en el máximo goleador del Rebaño Sagrado en el Apertura 2025, sumando siete goles en 13 jornadas, lo que lo coloca también como el delantero mexicano nacido en territorio Azteca, ya que Germán Berterame suma 8 anotaciones, más efectivo del torneo.

Resumen del partido: Tigres 5 - 3 Necaxa | Jornada 13 | Apertura 2025 | Liga MX

Su rendimiento ha despertado el entusiasmo de la afición de Chivas y ha comenzado a generar ruido en torno a una posible convocatoria a la Selección Mexicana para la próximo Fecha FIFA del mes de noviembre.

La Hormiga ha sido muy importante en el esquema del técnico argentino Gabriel Milito, quien lo ha consolidado como el “nueve” titular del equipo, superando en esta posición al Chicharito Hernández y Alan Pulido. Su gol en el Clásico Nacional ante América fue el punto de inflexión que lo catapultó, y desde entonces no ha dejado de responder con goles y sacrificio. Aunque, el propio Gabriel Milito ha puesto mesura ante la euforia mediática que rodea al joven delantero.

¿Qué dice Milito sobre un posible llamado de la Hormiga a la Selección Mexicana?

El estratega argentino expresó en la conferencia de prensa después del partido ante Mazatlán:

“Me pone muy contento que Hormiga, siendo hoy nuestro nueve titular, esté con esta racha goleadora. Necesitamos mucho de sus goles, son muy importantes, pero también de todo su trabajo sin balón, de su esfuerzo en defensa, de los desmarques. Está evolucionando, está mejorando en aspectos que para mí son claves, como retener la pelota de espaldas y darle continuidad a los ataques”

Milito continuó declarando y frenando las expectativas: “El haber hecho siete goles no significa que tenga que ser jugador de Selección, ni que deba irse a jugar a Europa el semestre que viene. Hay que hacer muchos más méritos para merecer, bajo mi punto de vista, ese salto distintivo: jugar en la selección nacional de cualquier país”.

También te puede interesar:



La postura del entrenador de las Chivas refleja una visión prudente sobre el desarrollo de talentos, aunque no niega el potencial de la Hormiga González.

Por ahora, el delantero se enfoca en seguir aportando en el Guadalajara, que pelea por meterse entre los primeros seis de la tabla. Si su racha continúa, la llamada a la Selección Mexicana podría ser cuestión de tiempo.

