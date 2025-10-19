Exfigura reciente del Real Madrid con derrame cerebral

Royston Drenthe, exjugador del Real Madrid, fue ingresado de urgencia en un hospital de Bélgica luego de sufrir un derrame cerebral el pasado viernes 17 de octubre, según han informado varios medios europeos.

¿En qué época jugó Royston Drenthe con el Real Madrid?

Drenthe, de 38 años, quien jugó con el equipo del Real Madrid entre 2007 y 2010, donde anotó 2 goles y ganó 1 Liga española y 1 Supercopa de España, se encuentra estable dentro de la gravedad y está recibiendo atención médica especializada. “Está en buenas manos y siendo bien atendido”, señaló el equipo que actualmente pertenece, al tiempo que pidió respeto y privacidad para la familia durante este difícil momento.

El jugador neerlandés milita en el FC Rebellen, un equipo amateur conformado por exprofesionales en Bélgica.

Royston Drenthe tuvo su mejor momento en el futbol internacional tras su explosiva aparición en la Eurocopa Sub-21 de 2007, lo que le valió su fichaje por el Real Madrid. En el conjunto madridista jugó tres temporadas, disputando 65 partidos. Posteriormente, pasó por varios equipos como Hércules, Everton, Reading y Feyenoord, antes de retirarse oficialmente en 2023 tras una etapa en el Kozakken Boys.

¿Con quién jugó Royston Drenthe en el Real Madrid?

La noticia ha generado muestras de apoyo por parte de excompañeros, clubes y aficionados. En su estancia en el conjunto merengue tuvo de compañeros a Sergio Ramos, actual defensa de los Rayados de Monterrey, Iker Casillas, Raúl González, Ruud van Nistelrooy, Gonzalo Higuaín, Guti, Arjen Robben, entre otros.

Drenthe fue conocido por su versatilidad en el campo, desempeñándose como extremo izquierdo o lateral, y por su personalidad carismática fuera de las canchas. Tras su retiro, incursionó brevemente en la música y en el mundo empresarial, aunque nunca se ha alejado del futbol por completo.

El futbol mundial espera que el exjugador pueda superar este delicado episodio y retomar su vida con salud y fortaleza.

