CONFIRMADO: Mexicano es el GOLEADOR de equipo en Europa y los tiene de líderes sobre clubes históricos

El NK Osijek duerme como líder de la Primera División de Croacia y en gran parte es gracias al mexicano Armando León, quien con un par de goles este sábado 12 de septiembre su equipo derrotó 4-2 al Dinamo Zagreb, uno de los históricos clubes croatas y de Europa.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Doblete de delantero mexicano en Europa (VIDEO)

Atlante vs Pachuca | Resumen y Goles | Highlights | J8 | Apertura 2026 | Liga MX

Armando León lleva al Osijek al liderato de la Liga de Croacia

Armando León convirtió un par de goles en la victoria de este día sobre el Dinamo Zagreb y de paso escaló hasta el subliderato de la tabla de goleo de la liga croata en la que compite contra Dion Beljo quien lidera con siete anotaciones.

León, de 26 años, marcó doble y contribuyó con asistencias en este partido, mientras que en el anterior convirtió el tanto de la honra en la derrota por goleada frente al Rijeka.

El delantero mexicano podría tener más oportunidades de gol, como ya lo demostró en este partido, gracias a la salida de su compañero Nail Omerovic quien pasó al Estoril de Portugal con una cuenta de cinco goles.

Armando León llegó al Osijek este verano procedente del FC Rangers de la Primera División de Andorra y lo hizo como subcampeón de goleo en la temporada 2024-25 tras haber conseguido 19 tantos en la liga del pequeño país.

En México, León no tuvo las oportunidades que esperaba tras haberse formado en las categorías inferiores del Club León y sumar pocos minutos, además de un paso por los Alebrijes de Oaxaca en donde tampoco logró consolidarse.

Ahora en Croacia, Armando León ha comenzado a demostrar su talento con cinco goles y una asistencia y buscará seguir sumando minutos de juego para ampliar su cuota goleadora.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Activan contingencia ambiental en la CDMX, a horas del Cruz Azul vs América; piden no realizar actividades al aire libre