Armando ‘Toro’ Reséndiz volverá al encordado en pelea que le cae por sorpresa; será su regreso trar caer ante Jaime Munguía

El boxeador de Nayarit, Armando Toro Resendiz vio como en los primeros días de mayo Jaime Munguía se iba de la Arena T Mobile de Las Vegas con su campeonato de peso supermediano versión Asociación Mundial de Boxeo luego de haber caído ante el tijuanense; ahora al Toro se le ha presentado una chance inesperada para regresar a Las Vegas y tomar parte en una velada de alto interés.

Toro Resendiz, ex campeón del mundo respetó esa máxima en el deporte y especialmente en el boxeo. Ese pensamiento que recientemente soltó Canelo Álvarez en el que citaba que un boxeador que anhela ser campeón siempre se entrena para ello, sin importante si tiene o no una pelea confirmada para ello.

Toro Resendiz, tras la pelea ante Munguía del pasado 2 de mayo, se repuso de la derrota, se tomó unas vacaciones y eventualmente regresó al gimnasio y a la disciplina, por lo que PBC, la promotora en la que ha estado peleando le llamó para conocer su postura tomando una pelea con menos de dos semanas de anticipación ante Koen Mazoudier, un peleador australiano quien se iba a medir en el Cosmopolitan de Las Vegas el 17 de octubre ante Jermall Charlo.

Pero Charlo, quien solo ha tenido cuatro peleas desde el 2020, sufrió de una lesión por lo que tuvieron que buscar de manera urgente un rival a la altura que se pudiera sumar al cartel de ese sábado en Las Vegas y que estuviera casi listo físicamente y deportivamente para entrar al quite y ser el contrincante del australiano.

Ahí es donde "Toribio" es contactado y presentado en la programación como el rival de Mazoudier, quien por su parte quizás tenía un plan de pelea ante Jermall Charlo y ahora tiene que revirar y pensar en Toro Resendiz, que al día de hoy, quizás tiene más facultades que Charlo, pues es más joven llegando con 27 años ante los 36 del texano Charlo. Su estilo entrón, su físico, y el hambre de regresar a los primeros planos colocan a Reséndiz como un serio rival.

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El récord de Toro Reséndiz vs el récord de Koen Mazoudier

Toro Reséndiz tiene marca de 16 victorias con 11 nocauts, en tanto que aparecen tres derrotas, una de esas por nocaut. Debutó en febrero del 2018 y es el orgullo de Guayabitos, Nayarit.

Enfrente Koen Mazoudier tiene un récord de 16 victorias con seis nocauts, es decir apenas un 37 por ciento de nocauts en su carrera. Ha perdido cuatro combates y dos de esos por nocaut.

Un empate también aparece en el récord del australiano de 31 años que busca oportunidades estelares en los pesos supermedianos.