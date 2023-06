Artur Beterbiev se une a la fila para pelear ante Canelo Álvarez

El peleador ruso Artur Beterbiev, quien es uno de los más desafiantes del boxeo mundial, buscaría formarse en la fila para pelear ante Saúl Canelo Álvarez, lo que sería un gran reto para el tapatío y enorme enfrentamiento.

Beterbiev, de 38 años de edad, oriundo de Rusia pero avecindado por un largo periodo en Canadá, tiene firmada una pelea en contra de Callum Smith, viejo rival de Canelo, para que ocurra el 19 de agosto de este año en Quebec.

Este enfrentamiento será el número 20 en la carrera de un Beterbiev que ha noqueado en todas sus peleas, lo que le ha dado para tener las fajas de la Organización Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo.

Bob Arum confiesa planes de Beterbiev

El promotor de Artur Beterbiev indicó que el ruso tiene la mente puesta en Callum Smith, pero que luego de superar este compromiso, tendría el deseo de enfrentar a Canelo Álvarez inclusive a Benavidez.

Esta declaración de Bob Arum, jefe de Top Rank, escandaliza porque pareciera que habrían estos dos caminos:

1.- Si Beterbiev defendía con éxito sus tres campeonatos de peso semicompleto, el reto a aproximarse sería ante Dmitry Bivol para encontrar de una buena vez al indiscutido de las 175 libras.

2.- Además, si Bivol estimaba que podría pelear más adelante ante Beterbiev, el camino podría ser ganado por Canelo Álvarez en una triangulación que llama la atención.

“Absolutamente”, dijo Bob Arum respecto a una pelea de Beterbiev ante Canelo tras el combate contra Callum Smith.

Bob Arum se limita al hablar más de Canelo

Cuando le cuestionaron una pelea de Canelo ante Benavidez, Bob Arum habló sobre lo bueno que son los dos y que si ocurre, sería una pelea que se tendría que observar.

Ese combate entre Benavidez y Canelo, no sucederá en próximas fechas, al menos no este año, pues el ‘Bandera Roja’ ya tendría un acuerdo formal pero aún no oficial, para enfrentar a David Morrell en octubre o noviembre.