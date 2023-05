Artur Beterbiev expone tres títulos mundiales ante Callum Smith

El combate para encontrar al campeón indiscutido en peso semicompleto tendrá que esperar porque en el horizonte del dueño de tres de los cuatro cinturones “light heavy”, Artur Beterbiev, está el británico, excampeón mundial supermediano, Callum Smith.

El nacido en Liverpool, Inglaterra, perdió contra “Canelo” Álvarez en el Alamodome de San Antonio en un duelo por los campeonatos mundiales del Consejo Mundial de Boxeo (CMB/WBC) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB/WBA) en diciembre del 2019.

Saúl Álvarez ganó ese combate en 12 rounds por decisión unánime y Callum volvió a formarse en la fila de una oportunidad titular. Tardó 10 meses en regresar al encordado para enfrentar al dominicano Gilbert Castillo, en un fugaz encuentro que el británico liquidó por nocaut técnico (TKO) en menos de seis minutos. Dejando a los aficionados que plagaron las gradas del Tottenham Hostpur Stadium con ganas de más espectáculo.

De Londres, el hermano menor de Liam, viajó a Jeddah en Arabia Saudita, para encarar al francés Mathieu Baderlique a quien despachó por nocaut en la cuarta vuelta. Con ese triunfo en agosto de 2022, “Mundo” Smith se ganó el derecho de retar al multicampeón en 175 libras (79 kilos, 389 gramos) Artur Beterbiev, nacido en Khsavyurt, Rusia y nacionalizado canadiense.

Artur Beterbiev vs Callum Smith: ¿quién es favorito?

El favorito natural para este encuentro es el actual campeón, quien no solo está invicto en 19 peleas, todas sus victorias han sido por nocaut. Beterbiev no conoce lo que es una decisión, solo un rival fue capaz de llegar hasta el doceavo episodio. El alemán Enrico Koelling cayó noqueado, pero soportó como estatua y llegó hasta el último round, perdiendo los once anteriores en las tarjetas.

Del otro lado Smith tiene un record de 29 victorias, una derrota y cero empates con 21 nocauts. Su único tropiezo como profesional fue ante Saúl Álvarez. Aunque sus números son respetables y es casi 10 cm más alto que Beterbiev, recordemos que Callum viene de los supermedianos para retar, al que posiblemente, sea el mejor de los semicompletos en la actualidad.

Esta pelea se llevará a cabo el próximo 19 de agosto en el Centre Videotron de Quebec en Canadá.