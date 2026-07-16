Aseguran que el Elche ofrecerá mucho dinero para llevarse a Alexis Gutiérrez

La temporada de traspasos sigue en plena etapa de movimientos y los equipos siguen en búsqueda de cerrar fichajes o en su defecto, desprenderse de algunas piezas. En ese sentido, parece que Martín Anselmi tiene un deseo total para que Elche fiche al mexicano Alexis Gutiérrez. Ya habrían mandado una segunda oferta.

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¿Alexis Gutiérrez fichará por el Elche de Martín Anselmi?

El futbol mexicano vive desde hace años en una encrucijada de qué es lo mejor para la liga, en cuanto a la exportación de talento. Y una de las críticas radica en la falta de oportunidades que los clubes ofrecen para salir a Europa a los jugadores nacionales. En este caso, los reportes indican que América no se convence de soltar a su futbolista de 26 años.

Según los reportes alrededor de Coapa, la primera oferta del Elche llegó para llevarse a Alexis Gutiérrez a préstamo. Sin embargo, esa posibilidad se descartó de manera inmediata por parte del club. Pero el equipo español habría hecho ya una oferta por hacerse de los servicios del mexicano en la compra de sus derechos profesionales, la cual está siendo evaluada.

Los españoles habrían puesto 3 millones de dólares sobre la mesa, lo cual en términos monetarios no sería una oferta abismalmente contundente, pero es difícil que un club de Europa haga demasiado esfuerzo por un futbolista mexicano. En ese sentido, todo sería por el cariño-interés que Anselmi tiene por uno de los talentos que dirigió en Cruz Azul.

@vamosshow 🚨 AMÉRICA LE CIERRA LA PUERTA AL ELCHE 🦅 Con información de César Luis Merlo, el América rechazó una oferta del Elche por Alexis Gutiérrez. El club español buscaba llevarse al mediocampista a préstamo por un año con opción de compra, pero las Águilas fueron claras: solo saldrá mediante una venta definitiva. 💰 Por ahora, Alexis Gutiérrez seguirá en Coapa. 📹 Mira nuestro canal de YouTube Vamos_Show 💥 ♬ Workout Trap - Cassiopeia

¿Alexis Gutiérrez prefiere el América o al Elche?

En estos casos es muy difícil encontrar declaraciones abiertas por parte de los futbolistas. Sin embargo, el nombre del nacido en León de los Aldama se ha vinculado mucho con el descarte de parte del nuevo cuerpo técnico. En ese sentido, todo dependería si Guillermo Almada lo quiere entre su plantilla y si la directiva es convencida de venderle al futbol español por una oferta interesante.

Su Clausura 2026 fue malo, al contar con pocas posibilidades, acumulando solamente 405 minutos y siendo utilizado como titular en 4 de los 12 juegos donde le dieron participación. Por ello, estos días serían claves para ver si este futbolista da el salto al futbol del viejo continente o todo se queda en una anécdota.