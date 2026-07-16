Aseguran que este delantero será baja para el partido entre Chivas y Toluca

Sin lugar a dudas la primera fecha del Apertura 2026 tiene platillos más que interesantes, aunque el Chivas vs Toluca probablemente es el que acapare las miradas. Es por ello, que la ausencia de este ariete podría quitarle algo de vida a un enfrentamiento que pone de manera inmediata a competir a dos de los mejores equipos del país. Esta es la causa de baja de Paulinho para esta primera fecha.

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¿Paulinho no llega para enfrentar a Chivas en la J1 del Apertura 2026?

Uno de los enfrentamientos estelares se darán en el hoy mundialista Estadio Akron, mismo que inicia su aventura en el Apertura 2026. Y aunque se veía difícil que ambos arietes estuvieran listos, parece que al menos de parte de Toluca… Paulinho no jugará. Lamentablemente para el equipo, el portugués no logró recuperarse de un pequeño desgarro en la pantorrilla concretado en la pretemporada.

Este primer duelo iniciaría con un Armando González vs Paulinho, que fueron campeones de goleo hace dos torneos y que compitieron palmo a palmo en este último semestre. Sin embargo, desde el Estado de México no ven necesario arriesgar a su estrella, que recibiría el descanso necesario. Y es que no se puede olvidar que Toluca tiene cosas importantes en los meses siguientes.

Este año deben jugar el torneo local, la Leagues Cup y a finales del mismo la Copa Intercontinental. Allí se espera dar el batacazo y soñar con disputar una final contra el PSG. En ese sentido, Paulinho es prioridad y deberían acudir a la cantera para este enfrentamiento, pues se indica que Edgar López también tiene molestias físicas.

¿Toluca utilizará a sus ex Chivas para este duelo de Fecha 1?

Uno de los asuntos de interés para muchas personas recae en el cuadro que podría utilizar Antonio Mohamed. Y es que Toluca se convirtió en el escape de rojiblancos. Víctor Guzmán, Alexis Vega, Jesús Angulo, Pavel Pérez, Antonio Briseño y el propio Erick Gutiérrez están en la plantilla. En ese sentido, parece que solamente el Pocho y Angulo irían de arranque. Aunque se está a la espera de la convocatoria del Turco y lo que quiera plantear en la cancha del Guadalajara.