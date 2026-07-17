ÚLTIMA HORA: Así fue el primer gol del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
Inició el Apertura 2026 y ya se marcó el primer gol del torneo en el partido de Necaxa vs Atlante de la Liga BBVA MX
Este jueves 16 de julio del 2026, se marcó el primer gol del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y fue obra del conjunto del Atlante. La anotación llegó al minuto 47 del segundo tiempo con una buena definición de Eugenio Pizzuto.
VIDEO Así fue el gol de Eugenio Pizzuto
Pizzuto logró marcar el primer gol del Apertura 2026. La jugada arrancó con Jhojan llegando a linea de fondo mandando un centro retrazado que tomó Calzadilla, al no poderse acomodar, dio un pase para atras para que Pizzuto pudiera sacar un potente disparo a puerta y así marcar el primer gol del Apertura 2026.
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EUGENIO PIZZUTO MARCA O PRIMEIRO GOL DO APERTURA 2026
O PRIMEIRO GOL DO ATLANTE NA LIGA MX APÓS 12 ANOS
⚡ Necaxa 0x1 ATLANTE 🔵#LigaMXBrasil pic.twitter.com/MnNfGhy7CT
— LIGA MX BRASIL 🇲🇽🇧🇷 (@LigaMexicanaBR) July 17, 2026
El tanto, no solo es el primero del torneo pues es el primer gol que marca el equipo del pueblo con su regreso a la primera división del futbol mexicano.