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ÚLTIMA HORA: Así fue el primer gol del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Inició el Apertura 2026 y ya se marcó el primer gol del torneo en el partido de Necaxa vs Atlante de la Liga BBVA MX

Atlante Apertura 2026

Escrito por: Iván Vilchis

Este jueves 16 de julio del 2026, se marcó el primer gol del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y fue obra del conjunto del Atlante. La anotación llegó al minuto 47 del segundo tiempo con una buena definición de Eugenio Pizzuto.

VIDEO Así fue el gol de Eugenio Pizzuto

Pizzuto logró marcar el primer gol del Apertura 2026. La jugada arrancó con Jhojan llegando a linea de fondo mandando un centro retrazado que tomó Calzadilla, al no poderse acomodar, dio un pase para atras para que Pizzuto pudiera sacar un potente disparo a puerta y así marcar el primer gol del Apertura 2026.

El tanto, no solo es el primero del torneo pues es el primer gol que marca el equipo del pueblo con su regreso a la primera división del futbol mexicano.

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