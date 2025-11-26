Así fue la vez que se disputaron tres partidos de Liguilla en la Liga BBVA MX en un solo día

Previo al inicio de la Liguilla de este Apertura 2025 se hizo un escándalo por el empalme de los primeros tres cruces. Por una u otra razón un sector de los aficionados y parte de la prensa no vieron con buenos ojos lo sucedido, sin embargo esta no es la primera vez que pasa e incluso se ha logrado jugar el mismo día y en el mismo estadio. Así ocurrió en la fiesta grande del Clausura 2003.

¿Qué pasó en la Liguilla del Clausura 2003?

En un formato de Liga MX que funcionaba con equipos divididos en grupos y con un repechaje algo distinto del actual, los cuartos de final enfrentaron a ocho equipos, entre los cuales se encontraban el Guadalajara y los rojinegros del Atlas. Y dado su sitio en la tabla general, ambos iniciaron su trayecto como locales para cerrar sus respectivas llaves fuera de casa.

Y al hablar de casa, se hace referencia al mismo recinto, pues el Estadio Akron no existía en dicho año. Ante eso, la decisión fue que el Estadio Jalisco recibiera dos partidos el mismo día. Las Chivas iniciarían su llave frente a Morelia a las 14:45 del miércoles 28 de mayo. Mientras que desde su frente, los Zorros jugarían a las 21:00 horas ante los Rayados de Monterrey.

Esto mientras Toluca recibiría a los Tigres en el Estadio Nemesio Diez a las 17:00 horas. Con esto, completaron la triple cartelera de Liguilla, para repetirlo el sábado 31 de mayo. Allí Chivas fue eliminado por Morelia, Atlas lo mismo ante Monterrey y lo propio ocurrió con los mexiquenses quedando fuera ante los felinos.

¿Cómo quedaron agendados los partidos de Liguilla del Apertura 2025?

Conociendo esa historia y sabiendo que los protocolos de seguridad han dado un salto hacia la prevención de infortunios, esta liguilla ya generó conversación a través de este tema. Por ello, aquí están los horarios confirmados para las distintas series de la presente edición de la fiesta grande.

Miércoles 26 de noviembre

Bravos vs Toluca - 19:00 horas.

Rayados vs América - 21:05 horas.

Xolos vs Tigres - 23:00 horas.

Jueves 27 de noviembre

Chivas vs Cruz Azul - 20:07 horas.

Sábado 29 de noviembre

América vs Rayados - 17:00 horas.

Toluca vs Bravos - 19:00 horas.

Tigres vs Xolos - 21:10 horas.

Domingo 30 de noviembre

Cruz Azul vs Chivas - 19:00 horas.