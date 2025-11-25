¿Cuándo juega Xolos de Tijuana vs Tigres en la Liguilla del Apertura 2025?

Los Xolos de Tijuana consiguieron su pase a la Liguilla del torneo Apertura 2025 a través del Play In y se enfrentarán a los Tigres en la instancia de los Cuartos de Final en un duelo que ha causado polémica por la fecha y hora en la que se programó.

Te puede interesar: Los partidos de Ida que transmitirá TV Azteca en los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

RESUMEN: FC Juárez 2-1 Pachuca | Play-In Apertura 2025

¿Cuándo juegan Xolos de Tijuana vs Tigres en la Liguilla del Apertura 2025?

El Estadio Caliente será el escenario en el que se enfrentarán los Xolos de Tijuana ante los Tigres en partido de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 este miércoles 26 de noviembre en punto de las 9:00 P.M., hora local.

Sin embargo, en el horario del centro de México el partido arrancará a las 23:00 horas debido a la diferencia horaria con la ciudad fronteriza, por lo que habrá que desvelarse para disfrutar del encuentro.

Se trata de un horario poco habitual para un enfrentamiento de Liguilla y obedeció a una solicitud por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que solicitó a la Liga BBVA MX evitar que los partidos entre Cruz Azul vs Chivas y América vs Rayados se disputaran en la misma fecha.

Instagram Tijuana / @xolos

Así llegan Xolos de Tijuana y Tigres a la Ida de los Cuartos de Final

Los Xolos de Tijuana accedieron a la Liguilla del Apertura 2025 a través del Play In y en la posición siete de la tabla, por lo que ahora tendrán que enfrentarse a uno de los equipos más sólidos del campeonato.

Por su parte, los Tigres se mantuvieron en la parte alta del campeonato a lo largo de la campaña y solo sufrieron una derrota, por lo que lucen como uno de los favoritos para llevarse el título de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: Los equipos que transmitirá TV Azteca Deportes en los cuartos de final del Apertura 2025

