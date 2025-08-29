¡Le encanta México! Así fueron las vacaciones de Valtteri Bottas en Baja California Sur

La temporada 2026 de la Fórmula 1 traerá consigo el regreso de Valtteri Bottas , quien es, sin duda, uno de los pilotos más importantes que el automovilismo ha tenido en los últimos 10 años. El finlandés, además, será compañero de Checo Pérez, esto gracias a la nueva travesía que vivirán en Cadillac.

Fue hace unos días cuando Cadillac confirmó el regreso de Checo Pérez y Valtteri Bottas a la máxima categoría del automovilismo profesional, dos pilotos que, durante mucho tiempo, fueron rivales en Red Bull y Mercedes. No obstante, ¿sabías que el finlandés disfruta mucho pasar tiempo en México?

¿Cuánto tiempo estuvo Valtteri Bottas en Mercedes?

Fue en el año 2017 cuando Mercedes confirmó la llegada de Valtteri Bottas, quien durante los cuatro años que estuvo en la escudería fue, en gran medida, coequipero del piloto principal. No obstante, dejó su puesto para darle entrada a George Russell, quien hoy en día es la estrella de dicha constructora.

¿Cuáles fueron los logros de Valtteri Bottas en Mercedes?

Parte de las razones que colocan a Valtteri Bottas como uno de los mejores pilotos de los últimos años en la F1 parte del hecho de haber ganado el subcampeonato en 2019 y 2020 con Mercedes. Además, en las cinco temporadas que estuvo en la escudería siempre pasó a la Q3 de la ronda clasificatoria.

¿Cómo disfruta Valtteri Bottas de su tiempo libre en México?

Fue en el 2024 cuando Valtteri Bottas, en compañía de su pareja Tiffany Cromwell, visitaron México a través de una de sus playas más lindas, ubicada en Baja California Sur. Aquí, ambos deportistas mostraron los increíbles paisajes de nuestro país, así como las distintas actividades que realizaron en suelo mexicano.

Aunado a ello, el compañero de Checo Pérez ha demostrado, en más de una ocasión, el gusto que tiene por la comida mexicana, principalmente los tacos. Ante ello, previo al GP de México 2024 visitó un reconocido restaurante en la CDMX para degustar de este emblemático platillo nacional.