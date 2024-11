¡OFICIAL! Así se jugarán los Cuartos de Final del Apertura 2024

Este domingo 24 de noviembre del 2024 de la Liga BBVA MX, quedó definido el último equipo clasificado a los Cuartos de Final del Apertura 2024 tras el último partido de Play-In entre Xolos vs Atlas.

La victoria de Xolos a dejado definido a los ocho equipos que buscarán levantar el título. Los primeros equipos en clasificar fueron Cruz Azul, Toluca, Tigres, Pumas, Rayados y Atlético de San Luis. El conjunto del América logró conseguir su boleto al disputar por primera vez el Play In y obtener la victoria. Por último, Tijuana cerró a los clasificados.

Xolos podría sorprender al América en el Play In | La Mesa Protagonistas

Te puede interesar: Los equipos favoritos en la Liguilla según las apuestas

Los enfrentamientos quedaron de la siguiente forma: Cruz Azul vs Xolos, Toluca vs América, Tigres vs Atlético de San Luis y Pumas vs Rayados.

Los partidos de ida serán en los siguientes estadios: Ciudad de los Deportes (América), Alfonso Lastras Ramírez (Atlético de San Luis), BBVA (Rayados) y Caliente (Xolos). Mientras que los juegos de vuelta se disputarán en los siguientes inmuebles: Ciudad de los Deportes (Cruz Azul), Nemesio Diez (Toluca), Volcán (Tigres) y Olímpico Universitario (Pumas).

¿Cuándo se juegan los Cuartos de Final?

Los Cuartos de Final del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX se van a disputar del miércoles 27 noviembre al domingo 1 de diciembre. Aún no ha quedado definido el día y la hora en que será cada uno de los enfrentamientos.

Se espera que en el transcurso del lunes 25 de noviembre del 2024, la Liga BBVA MX confirme la hora y el día en que se jugará cada encuentro.

Te puede interesar: El día y la hora en que jugaría Cruz Azul el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2024