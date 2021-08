Así jugarán los Diablos Rojos la Serie de Campeonato

Los Diablos Rojos del México arrancaron su trabajo para la Serie de Campeonato frente a los Leones de Yucatán y uno de los primeros movimientos que se contemplan es presentar una rotación de cinco abridores para esta confrontación.

La novena capitalina sostuvo un entrenamiento en el Estadio Alfredo Harp Helú en el que se confirmó que el lanzador zurdo, Édgar Torres, se ha recuperado de su lesión y está contemplado para regresar como abridor en esta serie.

“Estoy muy contento y agradecido porque me dan la oportunidad de volver a lanzar. Es muy difícil cuando las lesiones llegan en momentos inoportunos, porque estaba pasando por un gran momento en mi carrera y me lesioné y me frenó”, explicó el zurdo.

Torres llegó a la escuadra capitalina como refuerzo para esta campaña y tenía marca de 7-0 en 11 aperturas, con una efectividad de 3.38, cuando el 1 de agosto se le presentó un desgarre en la pierna derecha que lo envió a la lista de lesionados. Mientras se encontraba en rehabilitación, la misma lesión se le presentó en otra parte de la extremidad, lo que alargó su permanencia en el grupo de inhabilitados.

“Hubo días que pensé que tardaría más en volver. Al principio sí me caí un poco (anímicamente) pero conforme fui avanzando en mi proceso me decía que iba a regresar y ahorita ya estoy al cien”, continuó Torres. “Me motiva salir adelante y así poder ayudar al equipo y estando recuperado todo puede suceder”.

Torres jugó por última ocasión el 1 de agosto frente a los Tigres de Quintana Roo, encuentro donde lanzó cuatro capítulos, en los que admitió cinco hits y dos anotaciones, siendo justo en ese duelo donde se presentó la lesión que lo dejó fuera.

Después de pasar por un proceso de rehabilitación, Édgar fue activado en la serie frente al Águila de Veracruz, aunque no vio acción en ningún duelo. Ante eso, el staff de coacheo decidió que este miércoles tirara una sesión de práctica de bateo en vivo, misma que completó sin problema alguno.

“Cero molestias. Sí tenía un poco de incertidumbre de cómo me iba a sentir y ahora es cuestión de perder esa incertidumbre para ya poder volver totalmente. Mis pitcheos tenían buena rotación y no perdí fuerza ni nada porque me mantuve tirando durante mi recuperación”, sentenció el lanzador.

Según los planes del equipo, a falta de que se confirme el orden de la rotación para la Serie de Campeonato de la Zona Sur, Torres estaría como abridor en alguno de los juegos programados en el Estadio Kukulcán, de Yucatán (juegos 3, 4 y en caso de ser necesario 5).

Por lo pronto, este jueves los Diablos Rojos del México tuvieron otro entrenamiento en el Estadio Alfredo Harp Helú, para cerrar su preparación para este viernes arrancar la Serie de Campeonato frente a Yucatán, en juego que iniciará a las 19:00 horas. El pitcher abridor probable para ese día es el nicaragüense JC Ramírez.