Liguilla al momento: Así se jugaría la Fase Final tras la Jornada 13 del Clausura 2024

Se fue la Jornada 13 del Clausura 2024. Tras la Fecha FIFA, regresó la Liga BBVA MX, y con eso hubo cambio de líder, equipos que siguen sin ganar y una escuadra que practicamente está eliminada del certamen, y ya tiene que pensa en el siguiete torneo, el Apertura 2024.

TRas el fin de semana, América se quedó en la cima de la Tabla General, gracias también a la ‘ayuda’ de Chivas, que venció a los Rayados, propinándoles su primer derrota en el semestre, en el Gigante de Acero, ante todo los pronósticos.

Así se jugaría la Liguilla del Clausura 2024, tras la Jornada 13

Si el Clausura 2024, terminara luego de la Jornada 13 de la Liga BBVA MX así se jugaría la Liguilla del futbol mexicano.

América y Rayados estarían esperando rivales, que saldrían del Play In. Dicho nuevo formate, que arrancó dsede el certamen pasado, el Apertura 2023, Necaxa (7) se mediría a Querétaro (8). El ganador ya estaría en los Cuartos de Final; mientras que el perdedor jugaría contra el vencedor de León (9) vs Chivas (10), para conseguir el último lugar en la Fase Final. Por su parte, Toluca (3) jugaría contra Pachuca (6); mientras que Tigres (4) buscaría su pase a semifinales contra Cruz Azul (5).

🥁🥁Liguilla al Momento🥁🥁

Jornada 13



Directo



1. América 🆚

2. Monterrey 🆚

3. Toluca 🆚 6. Pachuca

4. Tigres 🆚 5. Cruz Azul



Play-In

7. Necaxa 🆚 8. Querétaro

9. León 🆚 10. Chivas



Mietnras que los eliminados serían: Pumas, Santos, Atlético San Luis, Mazatlán, Atlas, Juarez, Xolos y Puebla.

Partidos de la Jornada 14 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX

Ahora viene la Fecha 14 del Clausura 2024. Arranca con el tradicional Viernes Botanero cuando Mazatlán reciba a los Pumas en ‘El Encanto’ partido que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, en punto de las 7:00 PM (tiempo del centro de México).

Xolos vs Necaxa | 9:00 PM | Viernes 5 de abril

El sábado también tenemos futbol para ti. En la visita del líder del torneo, América, a La Comarca Lagunera, cuando Santos reciba a las Águilas a las 9:00 PM, y lo podrás ver por Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

León vs Querétaro | 5:00 PM

Tigres vs Pachuca | 7:00 PM

Chivas vs Puebla | 7:05 PM



Cruz Azul vs Rayados | 9:00 PM

Domingo 7 de abril

Toluca vs Atlas | 12:00 PM

Atlético San Luis | 6:00 PM