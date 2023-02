Así marcha la tabla de posiciones del Clausura 2023 tras 6 jornadas

Se terminó la actividad de la jornada 6 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. La jornada 6 comenzó desde el jueves 9 de febrero con dos partidos. El primero fue Querétaro vs León y el segundo Atlas vs Monterrey.

La actividad nos dejó con 8 victorias y solo un empate. En total se anotaron 29 goles y en el juego que más se anotaron fue el Tigres vs Pumas que terminó 4 a 2.

El equipo que está en primer lugar es Monterrey con 15 puntos, en segundo Tigres con 14 puntos y en tercer lugar el campeón del torneo Apertura 2022, Pachuca con 13 puntos. En cuarto lugar se coloca América con 10 puntos después de tener un mal inicio de torneo.

Del quinto al séptimo lugar, se encuentran empatados tres equipos con nueve puntos. Se trata de Toluca, Juárez y Chivas. Del octavo al décimo lugar se encuentran tres equipos con ocho puntos, Atlético San Luis, Santos Laguna y Pumas.

Del onceavo al catorceavo se encuentran cuatro equipos empatados con siete puntos. Se trata de León, Atlas, Tijuana y Puebla. En los últimos cuatro lugares, se posicionan Necaxa, Querétaro, Cruz Azul y Mazatlán.

La tabla de posiciones del Clausura 2023

Los partidos de la jornada 7 de la Liga MX

Los partidos que tendrá la jornada 7 de la Liga MX son: el martes 14 de febrero León vs Puebla, Tigres vs Juárez y Atlético San Luis vs América. El miércoles 15 de febrero juegan Monterrey vs Querétaro, Chivas vs Tijuana y Necaxa vs Pumas. El jueves 16 de febrero termina la actividad con el Mazatlán vs Pachuca. Quedrán

