Así quedan las tablas de grupos de la Liga BBVA MX Femenil, tras disputarse la jornada 5 del Apertura 2026

Llegamos a casi un tercio de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y las favoritas llevan la batuta. En el grupo A, las Amazonas llevan racha perfecta con sus cinco triunfos al hilo y se colocan con 15 puntos en lo más alto de su sector. Mismo caso es el de las Águilas del América, las actuales monarcas también no han cedido unidades y buscan sellar su clasificación lo más pronto posible.

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Una de las grandes historias de la jornada fue sin duda el triunfo del Club Universidad Nacional ante las Chivas del Guadalajara en suelo tapatío. Por otro lado, Atlético San Luis no tuvo piedad en suelo potosino y le clavó seis anotaciones a las Rojinegras del Atlas para meterse hasta el segundo lugar del sector B con sus nueve puntos cosechados.

Grupo A

Tigres UANL — 15 puntos Toluca — 13 puntos Monterrey (Rayadas) — 12 puntos FC Juárez — 9 puntos León — 6 puntos Cruz Azul — 6 puntos Santos Laguna - 6 puntos Atlante — 3 puntos Querétaro — 3 puntos

Grupo B

América — 15 puntos Atlético de San Luis — 9 puntos Pumas UNAM — 9 puntos Guadalajara (Chivas) — 9 puntos Pachuca — 7 puntos Atlas — 5 puntos Tijuana (Xolos) — 3 puntos Puebla — 3 puntos Necaxa — 0 puntos

Finalmente, recordar que en la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil tendremos dos Clásicos. El primero de ellos será el tapatío el viernes 4 de septiembre a las 8:00 pm y una hora después, el Estadio Olímpico Universitario será sede del Clásico Capitalino entre las Pumas y el Club América en un duelo que pinta para ser espectacular.