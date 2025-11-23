ÚLTIMA HORA: Así quedó la tabla del campeonato de pilotos tras el GP de Las Vegas 2025

Con solo dos Grandes Premios por disputarse, las cosas en la Fórmula 1 2025 están a rojo vivo. El circuito de Las Vegas nos dejó grandes sensaciones, no solo por la espectacularidad de la ciudad que nunca duerme, sino por el dominio absoluto que tuvo Max Verstappen en la pista estadounidense. El piloto de Oracle Red Bull quiere impedir el doblete de McLaren, escudería que ya se alzó con el Campeonato Mundial de Constructores y parecía que sería cuestión de tiempo para que consiguiera el de pilotos, ya sea con Lando Norris u Oscar Piastri.

Lando Norris nunca pudo superar al neerlandés, que con su monoplaza de Red Bull está dando una tremenda batalla al mejor monoplaza de la temporada. Verstappen aguantó toda la noche los embates del británico y obtuvo el triunfo en la ciudad del juego. Seguido justamente de Norris y el podio lo completo George Russell con su Mercedes.

Tabla de campeonato de pilotos Fórmula 1

Lando Norris (McLaren) - 408 puntos Oscar Piastri (McLaren) - 376 puntos Max Verstappen (Red Bull Racing) - 366 puntos George Russell (Mercedes) - 291 puntos Charles Leclerc (Ferrari) - 222 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) - 149 puntos Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 134 puntos Alexander Albon (Williams) - 73 puntos Isack Hadjar (Racing Bulls) - 47 puntos Nico Hulkenberg (Sauber) - 45 puntos Carlos Sainz (Williams) - 44 puntos Oliver Bearman (Haas F1 Team) - 40 puntos Fernando Alonso (Aston Martin Racing) - 40 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) - 36 puntos Lance Stroll (Aston Martin Racing) - 32 puntos Esteban Ocon (Haas F1 Team) - 30 puntos Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) - 28 puntos Pierre Gasly (Alpine) - 22 puntos Gabriel Bortoleto (Sauber) - 19 puntos Franco Colapinto (Alpine) - 0 puntos Jack Doohan (Alpine) - 0 puntos

Finalmente, el domingo 30 de noviembre tendrá lugar el penúltimo Gran Premio de la temporada 2025 y será en Qatar en el Circuito Internacional de Losail. Una semana después, el Yas Marina Circuit de Abu Dabi nos abrirá las puertas para cerrar la campaña de forma espectacular y podríamos llegar al 7 de diciembre ya con el monarca de los pilotos.