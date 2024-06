España e Italia en la cima. Así va el Grupo B de la Eurocopa 2024

Se terminó el segundo día de actividad de la Eurocopa 2024. Este sábado 15 de junio del 2024, se disputaron tres partidos, el primero cerrando la actividad del grupo A entre Hungría vs Suiza y los dos restantes fueron de los equipos que son del Grupo B entre España vs Croacia e Italia vs Albania.

El primer partido que se disputó del Grupo B fue el de España ante Croacia, el cual para sorpresa de muchos terminó 3-0 a favor de la roja que logró concretar las jugadas que tuvo en los descuidos defensivos de Croacia.

Los tres goles se dieron en el primer tiempo del encuentro. El primer tanto se dio con una gran definición de Alvaro Morata en un mano a mano con el arquero. Al minuto 32, llegó el segundo con un golazo de Fabián Ruiz que logró hacer dos recortes para disparar de forma colocada y el tercero llegó al minuto 47 con un gran cabezazo de Dani Carvajal tras un centro de Yamal.

Para el segundo tiempo, Croacia tuvo un penal para poder descontar en el marcador y meterse en el encuentro pero terminó siendo atajado.

El juego de Italia ante Albania, empezó con una sorpresa ya que a los 24 segundos del encuentro, Nedim Bajrami marcó el primero gol, dándole la ventaja a Albania. Los actuales campeones de la Euro no tardaron en reaccionar y al minuto 11, Alessandro Bastoni marcó el gol del empate con un gran remate de cabeza y cinco minutos después Nicolo Barella le dio la vuelta al marcador con un potente disparo.

Así va la tabla del grupo B

Con la victoria de España, se coloca en el primer lugar de la tabla con tres puntos al no recibir gol. En segundo lugar se coloca Italia con tres puntos y con un gol a favor. En tercero se ubica Albania con cero puntos y un gol en contra y en último lugar está Croacia con cero puntos y una diferencia de goles de -3.

