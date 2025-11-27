Aston Martin entrega la dirección total a Adrian Newey a partir de la temporada 2026 de F1

Aston Martin confirmó que Adrian Newey asumirá la dirección del equipo a partir de la temporada 2026 de la Fórmula 1 . El ingeniero británico ocupará el cargo de jefe de equipo y mantendrá su responsabilidad como director técnico, una combinación que modifica por completo el esquema interno de la escudería.

El cambio desplaza a Andy Cowell, quien tomó el mando en enero y ahora quedará a cargo del área de Estrategia, su nueva labor se enfocará en la integración con Honda, que suministrará las unidades de potencia cuando termine la relación actual con Red Bull. La decisión llega en medio de versiones que apuntaron a Christian Horner como otro aspirante a dirigir el proyecto.

La presencia de Newey no ha impulsado de inmediato los resultados en pista, Aston Martin ocupa la octava posición del campeonato de constructores y retrocede tres lugares respecto a la temporada pasada. El quinto sitio de Fernando Alonso en Hungría destaca en un año marcado por ajustes y por la expectativa de las nuevas reglas que entrarán en vigor en 2026.

Lawrence Stroll, propietario del equipo, apuesta por un modelo que concentre las decisiones técnicas y operativas, donde la trayectoria de Newey, que suma 14 títulos de pilotos y 12 de constructores con Williams, McLaren y Red Bull, respalda esa estrategia, l diseño del coche de 2026 será la prioridad, sobre todo por la llegada de Honda y por el cambio de reglamento que transformará la categoría.

Newey afirmó a los canales oficiales del equipo que desea asumir su nuevo papel porque sitúa a Aston Martin “en la mejor posición posible para competir en 2026”. También señaló que la Fórmula 1 enfrentará “una situación completamente nueva” con los cambios técnicos y el debut de Honda como socio oficial.

Stroll definió a Cowell como “un líder excepcional este año” y afirmó que el movimiento fue una decisión conjunta. Sobre Newey, dijo que su nombramiento “le permitirá aprovechar al máximo su experiencia creativa y técnica”. Agregó que la reestructuración busca colocar al equipo “en la mejor posición para aprovechar al máximo sus fortalezas colectivas”.

Con estos ajustes, Aston Martin intenta ordenar un año de movimientos constantes y preparar su estructura para el próximo cambio reglamentario. La llegada de Newey al doble puesto de jefe de equipo y director técnico marca la nueva ruta que Stroll quiere consolidar, mientras persisten las versiones que mencionaron a Horner como posible reemplazo.