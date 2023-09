La “Checo” Pérez que tiene el motociclismo mexicano

Una joven chihuahuense se ha ganado el apodo de “La Checo Pérez del motociclismo”, es Astrid Madrigal, con 22 años debutará en el Superbike World Championship y se convertirá en la primera mexicana en correr en un campeonato del mundo de motociclismo este fin de semana en Francia.

Luego de unirse en el Team 109 de Italika Racing, la joven anunció que competirá en la categoría SSP300 del SBK Championship 2023, este fin de semana hará su debut en la novena fecha de la temporada en el Circuito de Nevers Magny-Cours de Francia y buscará ganar el primer podio para México en un mundial de motociclismo.

Te puede interesar: El GP de México se expresó sobre la polémica de Sergio ‘Checo’ Pérez

“Nunca ha estado el himno mexicano en un mundial de motociclismo no, entonces me sentiría muy contenta y hasta se me pone la piel chinita porque creo que estamos muy cerca en ese camino” mencionó hace un año la piloto mexicana.

El calendario del SBK World Championship

Luego de debutar en Francia, Astrid participará en las rondas de Aragon, Portugal y España para finalizar la temporada del Superbike World Championship 2023 que termina a finales de Octubre, en donde buscará cumplir un sueño que persigue desde los 6 años cuando empezó a competir en el motociclismo.

“Sería algo muy grato porque no teníamos esa oportunidad de que México llegará a un mundial de motociclismo como es Europa y ahora la tenemos entonces creo que sería algo muy grande y sobre todo que llegamos a ese objetivo”, agregó Astrid.

Nueva estrella del motociclismo

Astrid inició en el motociclismo de velocidad a los 12 años, participando en la primera copa femenil que se realizó en México, en 2014 fue campeona nacional, en 2016 se adueñó de la Ws Cup y la Copa Rt250 en la categoría de baja Cilindrads y ganó la Copa Italika RT250 del campeonato nacional de velocidad de alta cilindrada, en 2019 ganó el premio al mejor deportista destacado del año entregado por Expo Moto.

Te puede interesar: VIDEO: ‘Checo’ Pérez presenta casco especial para su carrera 250 en la F1